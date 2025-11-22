Разработчики Dispatch разочарованы, что игроки редко вели себя как придурки в диалогах, а были скучными добряками

Более двух миллионов человек сыграли в сюжетную супергеройскую игру Dispatch от студии AdHoc. Это бесчисленное количество миллионов принятых решений в каждом прохождении, с десятками вариаций и сценариев, которые, возможно, увидела лишь горстка игроков. Портал Polygon пообщался с нарративным директором Пьером Шореттом и креативным директором Ником Германом, чтобы узнать, какая статистика выборов удивила их больше всего. И это оказался не выбор между тем, кого исключить или кого романсить. Главным сюрпризом для разработчиков стало то, насколько чертовски вежливыми оказалось большинство игроков.
Очень часто люди выбирают самое скучное. Мы старались создать много веселого, чтобы было интересно, но игроки всегда стараются быть вежливыми. Я очень разочарован многими выборами.
Он привел классический пример: когда супергероиня Блонди Блейзер спрашивает, как она выглядит в платье, подавляющее большинство игроков выбирают комплимент, а не колкость. Еще один пример - Голем, который сперва ведет себя ужасно. У вас есть возможность выгнать его из конференц-зала во время совещания или попытаться помириться и предложить ему стул. Большинство людей ведут себя вежливо и не выгоняют его. Из-за этого люди не видят большую часть контента, который AdHoc размещает в Dispatch.
Разработчики намекают: Роберт - это не вы, а отдельный персонаж. Игра - это ваш шанс попробовать быть тем, кем вы не являетесь в жизни: саркастичным, резким или даже слегка придурком. Но нет, вы упорно помогаете всем и каждому, пропуская тонны уникального контента для "плохишей".
"Jerks", в данном случае, - это не "придурки", а, скорее, мерзавцы, засранцы или подлецы.
Потому что "плохое" поведение в играх никогда не вознаграждается, а как правило штрафуется количеством диалогов-катсцен, и возможными квестами.
А что до Роберта - он изначально позиционирован семьёй, которые помогают обычным крестьянам "просто так".
Это связано с дрессировкой людей всеми непродуманными играми за последние 50 лет.
Когда ты выбираешь "ах ты ... но собачье. А ну иди сюда. Я тебя сейчас сам ... ну" а в ответ просто начинается бой или что типа конца игры, когда приходится загружаться. Или типа выход на плохую концовку.
В этой игре тоже вариаций особо нет, итог всегда один. Но это хотя бы делает все выбранные варианты проходимыми! Какой вариант бы не выбрали в игре, она не закончиться.
