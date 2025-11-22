Разработчики Dispatch разочарованы, что игроки редко вели себя как придурки в диалогах, а были скучными добряками

Более двух миллионов человек сыграли в сюжетную супергеройскую игру Dispatch от студии AdHoc. Это бесчисленное количество миллионов принятых решений в каждом прохождении, с десятками вариаций и сценариев, которые, возможно, увидела лишь горстка игроков. Портал Polygon пообщался с нарративным директором Пьером Шореттом и креативным директором Ником Германом, чтобы узнать, какая статистика выборов удивила их больше всего. И это оказался не выбор между тем, кого исключить или кого романсить. Главным сюрпризом для разработчиков стало то, насколько чертовски вежливыми оказалось большинство игроков.

Очень часто люди выбирают самое скучное. Мы старались создать много веселого, чтобы было интересно, но игроки всегда стараются быть вежливыми. Я очень разочарован многими выборами.

Он привел классический пример: когда супергероиня Блонди Блейзер спрашивает, как она выглядит в платье, подавляющее большинство игроков выбирают комплимент, а не колкость. Еще один пример - Голем, который сперва ведет себя ужасно. У вас есть возможность выгнать его из конференц-зала во время совещания или попытаться помириться и предложить ему стул. Большинство людей ведут себя вежливо и не выгоняют его. Из-за этого люди не видят большую часть контента, который AdHoc размещает в Dispatch.

Разработчики намекают: Роберт - это не вы, а отдельный персонаж. Игра - это ваш шанс попробовать быть тем, кем вы не являетесь в жизни: саркастичным, резким или даже слегка придурком. Но нет, вы упорно помогаете всем и каждому, пропуская тонны уникального контента для "плохишей".