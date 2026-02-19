Разработчики Dispatch выпустили патч для Switch, который возвращает стоны Невидивы во время ее эротического сна

Студия Adhoc и Nintendo по-тихому выпустили обновление для своей супергеройской игры Dispatch на консоли Switch. Патч возвращает аудиоряд, который был вырезан при релизе: теперь игроки вновь могут слышать стоны Невидивы во время сцены ее эротического сна.

При запуске игры на консолях Nintendo этот фрагмент был полностью заглушен. Тем не менее, остальные ограничения никуда не делись. Вся нагота в игре по-прежнему скрыта за черными полосами, а отключить их в настройках на консолях Nintendo невозможно. Кроме того, в версии для гибридной консоли продолжает использоваться менее откровенный вариант обложки для делюкс-издания.

Ни Adhoc, ни Nintendo не выпускали официальных патч-ноутов, поэтому игроки смогли выяснить все сами. Позже информацию подтвердил портал GoNintendo, отметив, что единственным официальным комментарием стала фраза: "Восстановлена вырезанная аудиодорожка во время сцены сна Невидивы".

Нежелание Adhoc убирать цензуру полностью связано с финансовыми издержками. Для выпуска полностью откровенной версии разработчикам нужно создавать отдельные билды игры для разных регионов, чтобы соответствовать требованиям местных рейтинговых агентств. В отличие от крупных компаний вроде CD Projekt Red, у Adhoc просто нет ресурсов на прохождение всех этих бюрократических процедур.