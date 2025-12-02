Разработчики нашумевшего хита Dispatch предупреждают, что лучше не пытаться копировать их формат

Супергеройская интерактивная драма Dispatch от студии AdHoc стала одним из главных сюрпризов уходящего года. Игре удалось не только возродить интерес к эпизодической модели распространения, популяризированной Telltale Games, но и достичь впечатляющих финансовых результатов. Проект идет к тому, чтобы превысить свой трехлетний план продаж всего за три месяца. Однако сами создатели предостерегают коллег по цеху: не стоит думать, что их подход, идея или всё вместе — это волшебная таблетка спасения от всего.

В интервью для Edge исполнительный продюсер Майкл Чунг заявил, что с производственной точки зрения выпуск игры частями в столь сжатые сроки — это «чистое безумие».

С любой точки зрения, с точки зрения производства, никто не должен этого делать.

— отметил Чунг.

Ведущий продюсер Натали Херман поддержала коллегу, добавив, что команде пришлось работать в экстремальном режиме: «Мы, по сути, были игрой-сервисом в течение месяца».

Разработчики подчеркивают, что эпизодический формат работает лишь как «умножитель» качества. Если у проекта сильная творческая основа, такой релиз усилит успех. Если же игра слабая, дробление на эпизоды не спасет её, а сделает только хуже. По мнению авторов, если бы Dispatch вышла сразу целиком, она бы все равно окупилась, но именно еженедельный хайп сделал её феноменом.

Если вы думаете, что одна лишь эпизодичность обеспечит вам успех, то удачи.

— подытожил Чунг.

Именно крепкий сюжет и качественная проработка персонажей позволили игре завоевать признание не только массовой аудитории, но и ветеранов индустрии. Ранее мы писали о том, что ИИ на такое не способен, как отмечают ветераны индустрии:

Теперь Dispatch имеет все шансы закрепить свой успех на главной игровой церемонии года. Проект представлен среди номинантов The Game Awards 2025 в категории «Лучший инди-дебют», а также активно борется за зрительские симпатии в голосовании «Голос игроков», где победителя выбирают сами геймеры.