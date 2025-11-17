Релиз Dispatch неожиданно изменил судьбу молодой певицы - её трек стал вирусным после финала сезона

На прошлой неделе состоялась премьера заключительных эпизодов супергеройской интерактивной драмы Dispatch, и этот финальный аккорд не прошёл бесследно. Дебютный проект AdHoc Studio не только закрепил статус одного из самых ярких релизов года, но и неожиданно повлиял на индустрию далеко за пределами игровой сферы — в том числе на музыкальный сегмент.

Певица Bershy рассказала, что всего пару недель назад всерьёз подумывала покинуть сцену. Её музыка перестала набирать обороты, а новые песни — находить слушателей. Всё изменилось после того, как в одном из финальных эпизодов Dispatch прозвучал её трек Radio.

Сцена с музыкой в игре:

Этого оказалось достаточно, чтобы к концу недели число прослушиваний взлетело до четырёх миллионов, а сама исполнительница призналась, что игра буквально вернула ей веру в творчество. На опубликованных ею кадрах хорошо видно, насколько эмоциональным стало это неожиданное возвращение к успеху.

В то время как фанаты продолжают обсуждать музыкальный феномен, вокруг Dispatch не утихают и другие новости. Чуть раньше разработчики признались, что им пришлось вырезать несколько откровенных сцен, однако не исключили шанс когда-нибудь показать их игрокам — подробности в предыдущем материале.

Все восемь эпизодов Dispatch уже доступны, и после столь яркой концовки у поклонников остаётся лишь один вопрос: когда ждать второй сезон?