Руководители AdHoc на полгода отказались от зарплаты во время разработки Dispatch, чтобы было чем платить сотрудникам

У сооснователя студии AdHoc Ника Германа состоялось интервью с Bloomberg, в котором он рассказал о тяжелом пути команды, который привёл к созданию Dispatch.

После завершения работы над Tales from the Borderlands Герман, Деннис Ленарт и Пьер Шоретт ушли из Telltale, устав бороться с руководством. В 2017 году они присоединились к Ubisoft, где работали над новой Splinter Cell, но компания всё активнее переключалась на сервисные проекты. Команде пришлось делать несколько прототипов, ни один из которых не получил зелёный свет - издатель решил гнаться за успехом Call of Duty, что в итоге привело к появлению xDefiant.

Разработчики покинули Ubisoft и получили предложение от Майкла Чонга, ранее работавшего с компанией Eko. Так появилась студия AdHoc, нацеленная на интерактивную лайв-экшен-игру. Два года команда трудилась над прототипом, который позже превратился в раннюю версию Dispatch, и готовилась к съёмкам в марте 2020-го, но началась пандемия и в итоге проект закрыли.

AdHoc вернулась к сотрудничеству с Telltale и начала работать над The Wolf Among Us 2. Был написан 800-страничный сценарий, поставлены катсцены, но конфликты с руководством вновь вынудили команду уйти.

Вы начинаете с нуля, а потом делаете это четыре раза подряд. Я был истощён предыдущими попытками, поэтому мы решили: нужно взять то, что у нас уже есть, и сделать что-то своё.

Команда вернулась к идее, из которой выросла Dispatch. Разработка вновь пошла тяжело: издатель отказался от поддержки спустя год, индустрия переживала постпандемийный кризис, и никто не хотел инвестировать в новую студию и её сюжетную игру.

Ситуацию спасла кастинг-директор Линда Ламонтейн, познакомившая разработчиков с Аароном Полом, давно желавшим поработать над видеоигрой - ему понравился сценарий AdHoc. В декабре 2024 года студия представила трейлер Dispatch на The Game Awards. Но за кулисами команда отчаянно искала деньги, чтобы завершить проект. Руководители AdHoc полгода не получали зарплату чтобы удержать коллектив из 30 человек:

Я бегал туда-сюда на The Game Awards, разговаривая с людьми, которые могли помочь нам. Это был тяжелейший год. Всю карьеру я думал о творчестве - как сделать игру лучше. А тут сидишь и считаешь: "Через X недель студия останется без денег". Никому не пожелаю такого.

Перелом наступил, когда студию поддержала Critical Role, сооснователем которой является Лора Бэйли. Она предложила AdHoc создать игру во вселенной веб-шоу и одновременно помочь с финансированием Dispatch. В свою очередь Мэттью Мерсер присоединился к проекту в качестве антагониста.

В итоге игра превзошла все ожидания студии, получив крайне высокие оценки, положительный отклик от аудитории и отличные продажи. Теперь команда AdHoc наконец может выдохнуть и спокойно обдумать будущее студии и франшизы.