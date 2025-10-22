Состоялся релиз Dispatch - комедийная игра от создателей The Wolf Among Us доступна в Steam по цене 990 рублей

На ПК и PlayStation 5 состоялся релиз первых двух эпизодов Dispatch — комедийной адвенчуры от студии AdHoc, основанной бывшими сотрудниками Telltale Games, работавшими над The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands. Игра доступна в Steam по цене 990 рублей с учётом 10% скидки. Игра вышла без защиты, так что все желающие смогут ознакомиться с ней перед покупкой.

Сюжет Dispatch разворачивается вокруг Меха-мэна — супергероя, потерявшего свой костюм после сражения с врагом. Временно он устраивается диспетчером в агентство, которое управляет бывшими злодеями, проходящими реабилитацию. Его задача — направлять их на миссии, принимая решения, от которых зависят исход событий и отношения в команде.

Геймплей сочетает тактическое управление и элементы интерактивного кино, напоминая This Is the Police. Игрок выбирает, кого отправить на операцию, исходя из навыков и темперамента подопечных. Помимо этого, в игре есть мини-игры на взлом с элементами QTE и множество кинематографичных сцен.

Звёздный актёрский состав придаёт проекту особый шарм. Главного героя озвучил Аарон Пол (Во все тяжкие), а среди остальных актёров — Лора Бэйли (The Last of Us Part II), Эрин Иветт (Hades II), Алана Пирс (Cyberpunk 2077), Мэттью Мерсер (Critical Role), Джеффри Райт ("Бэтмен") и популярный блогер MoistCr1TiKaL.

AdHoc планирует выпускать по два эпизода еженедельно до 12 ноября. Dispatch уже доступна с текстовой локализацией на русский язык.

А приобрести игру вам поможет наш сервис — покупки в Steam могут стать еще выгоднее, если вы пополните свой баланс на PlayGround.ru У нас нет специальных акций и промокодов: только выгодные условия с честной комиссией и постоянным кешбеком. А еще теперь ваши друзья в Steam теперь тоже получают бонусы за ваши пополнения!