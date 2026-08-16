Создатели Dispatch намекнули на новые проекты - на сайте студии появилось загадочное "Продолжение следует"

Студия AdHoc, известная по неожиданному инди-хиту Dispatch, обновила свой официальный сайт и добавила в раздел с информацией о команде сообщение «more to come» («продолжение следует»).
Обновление появилось в течение последней недели. Сайт студии теперь значительно подробнее рассказывает о Dispatch: на нём появились страницы с биографиями персонажей, история разработки, информация о мерче и другие материалы, посвящённые игре.
Однако больше всего внимания привлекло изменение в разделе About. После рассказа об истории AdHoc разработчики добавили фразу «and that's it for now» («и на этом пока всё»), а затем оставили отдельный намёк — «more to come».
Для поклонников Dispatch это особенно интересно, поскольку после выхода последнего эпизода прошло уже больше полугода, а студия до сих пор официально не объявила о втором сезоне. Игра стала одним из главных инди-сюрпризов 2025 года, поэтому фанаты регулярно спрашивают AdHoc о продолжении.
При этом воспринимать обновление сайта как подтверждение Dispatch 2 пока не стоит. Формулировка достаточно общая и вполне может относиться к любому будущему проекту студии.
У AdHoc действительно есть как минимум ещё одна известная работа. Студия уже давно занимается игрой по вселенной Critical Role, которая разрабатывается совместно с авторами популярного шоу. Глава Critical Role Трэвис Уиллингэм ранее говорил, что AdHoc может сначала заняться вторым сезоном Dispatch, однако официальных сроков или подтверждения такого плана пока нет.
О, походу новый дегрод мультик для латентных... Может быть уже игру сделают какую? Ну там знаете, нажал кнопку и перс зашагал влево, нажал другую и перс пробил апперкот, ну хотяб самый примитивный этот... как его там, который геймплеем называется.
Разработчикам после столь удачных продаж и тёплого приёма у игроков ,нужно сразу после релиза по идее заниматься разработкой второго сезона. Надеюсь что они так и сделали.
Опля,ждём🤘