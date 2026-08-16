Создатели Dispatch намекнули на новые проекты - на сайте студии появилось загадочное "Продолжение следует"

Студия AdHoc, известная по неожиданному инди-хиту Dispatch, обновила свой официальный сайт и добавила в раздел с информацией о команде сообщение «more to come» («продолжение следует»).

Обновление появилось в течение последней недели. Сайт студии теперь значительно подробнее рассказывает о Dispatch: на нём появились страницы с биографиями персонажей, история разработки, информация о мерче и другие материалы, посвящённые игре.

Однако больше всего внимания привлекло изменение в разделе About. После рассказа об истории AdHoc разработчики добавили фразу «and that's it for now» («и на этом пока всё»), а затем оставили отдельный намёк — «more to come».

Для поклонников Dispatch это особенно интересно, поскольку после выхода последнего эпизода прошло уже больше полугода, а студия до сих пор официально не объявила о втором сезоне. Игра стала одним из главных инди-сюрпризов 2025 года, поэтому фанаты регулярно спрашивают AdHoc о продолжении.

При этом воспринимать обновление сайта как подтверждение Dispatch 2 пока не стоит. Формулировка достаточно общая и вполне может относиться к любому будущему проекту студии.

У AdHoc действительно есть как минимум ещё одна известная работа. Студия уже давно занимается игрой по вселенной Critical Role, которая разрабатывается совместно с авторами популярного шоу. Глава Critical Role Трэвис Уиллингэм ранее говорил, что AdHoc может сначала заняться вторым сезоном Dispatch, однако официальных сроков или подтверждения такого плана пока нет.