Создатели Dispatch объяснили "плохую концовку" - дело не в баге, а в ваших действиях

В сообществе Dispatch появились многочисленные жалобы игроков, которые уверены, что в игре присутствует баг, автоматически ведущий к одной из негативных концовок. Однако студия AdHoc Studios официально опровергла эти предположения: всё работает так, как и задумано.
Администратор AdHoc в официальном Discord сервера заявил, что финал зависит не только от сюжетных выборов главного героя, но и от решений, которые игрок принимает в роли диспетчера в течение всех смен сезона. Именно сочетание этих факторов влияет на итоговую развязку, а не какой-либо технический сбой.
Разработчики подчеркнули, что повторение одних и тех же действий и выборов логично приводит к одинаковому результату. Поэтому, если игрок хочет изменить финал, ему стоит перепройти не только эпизоды, но и отдельные смены — чтобы скорректировать скрытые параметры, влияющие на развитие истории.
Сообщество уже обсуждает, как сильнее «вкладываться» в героев и миссии, чтобы добиться желаемого исхода, но конкретных формул пока никто не выявил. AdHoc, со своей стороны, уверяет: сюжетная система работает корректно, а глубина влияния решений — одна из ключевых особенностей игры.
Почему на ПГ такая "странная" аудитория?
Нормальная "новость", интересная игра.
Модераторы должны уже банить за слепой хейт и какашки в комментариях.
Добро пожаловать на playground. Здесь школьники и люди которым никто не даёт внимания решают напомнить о себе ставя различные плохие эмодзи. Дураки они и на Playground дураки)
Это не только на пг, геймеры в целом - очень токсичное сообщество.
спорно - на ютубе и редите не так даже в том же вк - по ощущению как будто все токсики в пг собрались
Этого в бан.
👀Да вроде багов не вижу 👀
Кто поставил ему какашку? чел всё нормально написал, по факту.
Найти его и в бан
Ага, "не в баге". Прошел на норм концовку, загружаю финальную сцену после патча - плохая
тоже чел описал свой опыт игры.
найти кто поставил какашку и забанить.
Может они просто перебалансировали что-то в алгоритмах.
Может ты просто сделал что-то критически не верно, из-за чего концовка стала плохая.
В конце много движухи.
Я заромансил Инвисгал, мне достаточно. Спасибо.
Помимо "правильных" выборов Инвизку нужно поднять до 8 уровня диспетчера, опыт она быстро набирает, и смотреть чтобы выполненных ею заданий было больше, чем проваленных. Ссыль на расчёт решений для концовок : https://www.reddit.com/r/DispatchAdHoc/comments/1oxkc76/unraveling_the_hidden_robert_mentor_counter_aka/
Ну они и заморочились конечно. Даже qte решают, и количество отправок за сессию)
Вот рандомно только сегодня на ютубе увидел что Визка сломает руки соло, если провалить qte
С патчем зачем-то усложнили, раннее достаточно около 40 очков набрать, теперь примерно 45. Можно не заморачиваться и поставить мод, но на задания всё равно отправлять надо будет https://www.nexusmods.com/dispatch/mods/11
В смысле QTE влияют. Их же можно отлучить а значит на концовку влиять не должны? Я их отлучил не люблю QTE.