ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dispatch 22.10.2025
Экшен, Адвенчура, Юмор
8.4 410 оценок

Создатели Dispatch объяснили "плохую концовку" - дело не в баге, а в ваших действиях

IKarasik IKarasik

В сообществе Dispatch появились многочисленные жалобы игроков, которые уверены, что в игре присутствует баг, автоматически ведущий к одной из негативных концовок. Однако студия AdHoc Studios официально опровергла эти предположения: всё работает так, как и задумано.

Все доступные концовки и романы в Dispatch

Администратор AdHoc в официальном Discord сервера заявил, что финал зависит не только от сюжетных выборов главного героя, но и от решений, которые игрок принимает в роли диспетчера в течение всех смен сезона. Именно сочетание этих факторов влияет на итоговую развязку, а не какой-либо технический сбой.

Разработчики подчеркнули, что повторение одних и тех же действий и выборов логично приводит к одинаковому результату. Поэтому, если игрок хочет изменить финал, ему стоит перепройти не только эпизоды, но и отдельные смены — чтобы скорректировать скрытые параметры, влияющие на развитие истории.

Сообщество уже обсуждает, как сильнее «вкладываться» в героев и миссии, чтобы добиться желаемого исхода, но конкретных формул пока никто не выявил. AdHoc, со своей стороны, уверяет: сюжетная система работает корректно, а глубина влияния решений — одна из ключевых особенностей игры.

23
24
Комментарии:  24
Ваш комментарий
Длинный ник чтобы не запо

Почему на ПГ такая "странная" аудитория?
Нормальная "новость", интересная игра.

Модераторы должны уже банить за слепой хейт и какашки в комментариях.

18
Олег Шандер

Добро пожаловать на playground. Здесь школьники и люди которым никто не даёт внимания решают напомнить о себе ставя различные плохие эмодзи. Дураки они и на Playground дураки)

10
Barrie Butsers

Это не только на пг, геймеры в целом - очень токсичное сообщество.

1
jax baron Barrie Butsers

спорно - на ютубе и редите не так даже в том же вк - по ощущению как будто все токсики в пг собрались

1
Noowners
16
Длинный ник чтобы не запо

Этого в бан.

6
Noowners Длинный ник чтобы не запо
5
Беккер5443

👀Да вроде багов не вижу 👀

5
Длинный ник чтобы не запо

Кто поставил ему какашку? чел всё нормально написал, по факту.
Найти его и в бан

5
Dr0ug

Ага, "не в баге". Прошел на норм концовку, загружаю финальную сцену после патча - плохая

5
Длинный ник чтобы не запо

тоже чел описал свой опыт игры.
найти кто поставил какашку и забанить.

Может они просто перебалансировали что-то в алгоритмах.
Может ты просто сделал что-то критически не верно, из-за чего концовка стала плохая.
В конце много движухи.

5
HiopsNerevar

Я заромансил Инвисгал, мне достаточно. Спасибо.

4
Tatyana M

Помимо "правильных" выборов Инвизку нужно поднять до 8 уровня диспетчера, опыт она быстро набирает, и смотреть чтобы выполненных ею заданий было больше, чем проваленных. Ссыль на расчёт решений для концовок : https://www.reddit.com/r/DispatchAdHoc/comments/1oxkc76/unraveling_the_hidden_robert_mentor_counter_aka/

1
Kot9ipa12392

Ну они и заморочились конечно. Даже qte решают, и количество отправок за сессию)

Вот рандомно только сегодня на ютубе увидел что Визка сломает руки соло, если провалить qte

Tatyana M Kot9ipa12392

С патчем зачем-то усложнили, раннее достаточно около 40 очков набрать, теперь примерно 45. Можно не заморачиваться и поставить мод, но на задания всё равно отправлять надо будет https://www.nexusmods.com/dispatch/mods/11

1
orion1786 Kot9ipa12392

В смысле QTE влияют. Их же можно отлучить а значит на концовку влиять не должны? Я их отлучил не люблю QTE.