Создатели Dispatch объяснили "плохую концовку" - дело не в баге, а в ваших действиях

В сообществе Dispatch появились многочисленные жалобы игроков, которые уверены, что в игре присутствует баг, автоматически ведущий к одной из негативных концовок. Однако студия AdHoc Studios официально опровергла эти предположения: всё работает так, как и задумано.

Администратор AdHoc в официальном Discord сервера заявил, что финал зависит не только от сюжетных выборов главного героя, но и от решений, которые игрок принимает в роли диспетчера в течение всех смен сезона. Именно сочетание этих факторов влияет на итоговую развязку, а не какой-либо технический сбой.

Разработчики подчеркнули, что повторение одних и тех же действий и выборов логично приводит к одинаковому результату. Поэтому, если игрок хочет изменить финал, ему стоит перепройти не только эпизоды, но и отдельные смены — чтобы скорректировать скрытые параметры, влияющие на развитие истории.

Сообщество уже обсуждает, как сильнее «вкладываться» в героев и миссии, чтобы добиться желаемого исхода, но конкретных формул пока никто не выявил. AdHoc, со своей стороны, уверяет: сюжетная система работает корректно, а глубина влияния решений — одна из ключевых особенностей игры.