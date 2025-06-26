Стратегическая игра о супергероях Dispatch преодолела отметку в 500 тыс. списков желаний благодаря демоверсии Steam

В предстоящей Dispatch вы командуете супергероями, отправляя их помогать нуждающимся гражданам. Благодаря необычной концепции, потрясающим визуальным эффектам и недавней демонстрации на Steam Next Fest, которая поразила игроков, игра взлетела в чартах желаний Steam.

Июньское мероприятие Steam Next Fest дало игрокам первый шанс попробовать Dispatch. AdHoc Studio, состоящая из бывших разработчиков Telltale Games, сообщает, что демоверсию Dispatch скачали более 300 000 раз, что привело к цунами списков желаний. Студия говорит, что теперь ее добавили в список желаний более полумиллиона раз, и быстрый взгляд на чарты Steam показывает, что она находится на 44-м месте, опережая некоторые крупные предстоящие игры для ПК, такие как Crimson Desert, Silent Hill f и State of Decay 3.

Dispatch должна выйти до конца 2025 года.