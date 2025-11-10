Студия Studii Net успешно собрала средства на русскую озвучку первого эпизода игры Dispatch

Студия Studii Net объявила о завершении кампании по сбору средств на создание русской озвучки для первого эпизода популярной игры Dispatch. Цель кампании успешно достигнута: суммарный объём собранных средств составил 40 000 рублей.

Представители студии обратились к сообществу со следующими словами:

"Пожалуй, я начну с благодарности людям, благодаря которым всего этого бы не случилось - нашим дорогим бустерам и нашей команде. Благодаря вам мы смогли пригласить много профессиональных артистов и привлечь внимание ребят, которые способны своим энтузиазмом покорить любые вершины".

Работа над озвучкой ведётся интенсивно. Команда отмечает: персонажей игры отличает особая харизма - они приземлённые, но невероятно колоритные, без лишнего пафоса японской анимации, с которым студия привыкла работать. Только за неделю пробы на роли прошли около 30 человек - и процесс отбора всё ещё продолжается.

Важный этап уже позади: буквально вчера первый эпизод был отправлен на студию для озвучивания. В ближайшие дни студия анонсирует полный актёрский состав проекта.

По не подтверждённой официально информации, выход первого эпизода с русской озвучкой намечен на период конец ноября - начало декабря 2025 года. Студия пока не даёт точных дат, ссылаясь на необходимость финальных доработок и тестирования, однако обещает держать аудиторию в курсе всех этапов производства.

Кроме того, студия поделилась отрывком озвучки из финала первого эпизода. Важно подчеркнуть: представленный фрагмент - не финальная версия, а демонстрационный материал, подготовленный исключительно для того, чтобы дать поклонникам первое представление о тональности и стиле озвучивания.

Следите за официальными анонсами Studii Net, чтобы не пропустить объявление полного каста, публикацию новых демо‑отрывков и точную дату релиза!