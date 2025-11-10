Студия Studii Net успешно собрала средства на русскую озвучку первого эпизода игры Dispatch

Студия Studii Net объявила о завершении кампании по сбору средств на создание русской озвучки для первого эпизода популярной игры Dispatch. Цель кампании успешно достигнута: суммарный объём собранных средств составил 40 000 рублей.
Представители студии обратились к сообществу со следующими словами:
"Пожалуй, я начну с благодарности людям, благодаря которым всего этого бы не случилось - нашим дорогим бустерам и нашей команде. Благодаря вам мы смогли пригласить много профессиональных артистов и привлечь внимание ребят, которые способны своим энтузиазмом покорить любые вершины".
Работа над озвучкой ведётся интенсивно. Команда отмечает: персонажей игры отличает особая харизма - они приземлённые, но невероятно колоритные, без лишнего пафоса японской анимации, с которым студия привыкла работать. Только за неделю пробы на роли прошли около 30 человек - и процесс отбора всё ещё продолжается.
Важный этап уже позади: буквально вчера первый эпизод был отправлен на студию для озвучивания. В ближайшие дни студия анонсирует полный актёрский состав проекта.
По не подтверждённой официально информации, выход первого эпизода с русской озвучкой намечен на период конец ноября - начало декабря 2025 года. Студия пока не даёт точных дат, ссылаясь на необходимость финальных доработок и тестирования, однако обещает держать аудиторию в курсе всех этапов производства.
Кроме того, студия поделилась отрывком озвучки из финала первого эпизода. Важно подчеркнуть: представленный фрагмент - не финальная версия, а демонстрационный материал, подготовленный исключительно для того, чтобы дать поклонникам первое представление о тональности и стиле озвучивания.
Следите за официальными анонсами Studii Net, чтобы не пропустить объявление полного каста, публикацию новых демо‑отрывков и точную дату релиза!
Это так круто, но я прошёл. Оригинал прям за душу цепляет.
Как ты мог пройти, когда два последних эпизода выйдут послезавтра?
Проходимец из будущего
Не знаю, мне оригинальный голос Роберта Паттинсона понравился. Единственное, что во время вызовов нет времени смотреть на болтологию команды в виде субтитров, поэтому многое проходит мимо.