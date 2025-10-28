Супергеройская адвенчура Dispatch пробралась на второе место в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 21 по 28 октября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Battlefield 6 остаётся на вершине продаж уже четвёртую неделю подряд. Уже через несколько минут игра получит первый контентный сезон и условно-бесплатный режим в жанре «королевской битвы», который может ещё сильнее укрепить позиции шутера.

На второе месте пробралась супергеройская адвенчура Dispatch от бывших разработчиков Telltale Games. Сейчас доступны два эпизода из восьми, а завтра выйдут еще два. Замыкает тройку лидеров кооперативная RV There Yet?, где игроки путешествуют с друзьями на автодоме.

Далее в чарте расположились одиночный extraction-шутер Escape from Duckov, разошедшийся тиражом более двух миллионов копий, и ARC Raiders от создателей The Finals. Шестое место заняла Steam Deck, а замыкает десятку EA Sports FC 26.