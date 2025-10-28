Супергеройская адвенчура Dispatch пробралась на второе место в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 21 по 28 октября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Battlefield 6 остаётся на вершине продаж уже четвёртую неделю подряд. Уже через несколько минут игра получит первый контентный сезон и условно-бесплатный режим в жанре «королевской битвы», который может ещё сильнее укрепить позиции шутера.
На второе месте пробралась супергеройская адвенчура Dispatch от бывших разработчиков Telltale Games. Сейчас доступны два эпизода из восьми, а завтра выйдут еще два. Замыкает тройку лидеров кооперативная RV There Yet?, где игроки путешествуют с друзьями на автодоме.
Далее в чарте расположились одиночный extraction-шутер Escape from Duckov, разошедшийся тиражом более двух миллионов копий, и ARC Raiders от создателей The Finals. Шестое место заняла Steam Deck, а замыкает десятку EA Sports FC 26.
- Battlefield 6
- Dispatch
- RV There Yet?
- Escape from Duckov
- ARC Raiders
- Steam Deck
- Football Manager 26
- Jurassic World Evolution 3
- The Outer Worlds 2
- EA Sports FC 26
Я за последние лет 10 видел,чтобы контра выпадала из топ 1 всего раз 5,из-за громких релизов уровня киберпанка,а сейчас её и в топ 10 нету,мощно они "обновились".
Ну видимо этот список без бесплатных игр. Потому что сейчас посмотрел в стиме, она на первом месте у меня.
Ну да,уже вернулась,не проверил,вчера смотрел - не было ее и доты в топе,а сейчас опять 1-2 место.
отличная игра, я её обожаю!