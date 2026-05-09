В Dispatch может появиться "бесконечный режим"

Хотя Dispatch, как и многие игры с выбором и сюжетом, традиционно фокусируется на повествовании, многие игроки всерьез увлеклись тактическим геймплеем с элементами взлома - до такой степени, что запросы добавить в игру бесконечный режим стали одними из самых популярных. И ведущий геймдизайнер студии Ad Hoc Чарльз Марколим в недавнем интервью намекнул, что скоро фанаты могут получит то, о чем просили.

"Что касается бесконечного режима, следите за новостями", - заявил дизайнер в беседе с IGN Brazil на Gamescom, практически подтвердив, что студия что-то готовит. На данный момент неясно, выйдет ли дополнение как платное DLC или бесплатное обновление. Однако намек явно указывает: разработчики не забыли о Роберте Робертсоне и компании.

После выхода финального эпизода Dispatch студия долго хранила молчание о будущем проекта, хотя и обещала подумать над вторым сезоном. Теперь, судя по всему, Ad Hoc активно работает над новым контентом. И пусть о скором сиквеле говорить пока рано, бесконечный режим станет отличным поводом вернуться в игру.