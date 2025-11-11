"Второй сезон? Чёрт, я надеюсь, у нас будет ещё больше сезонов": Аарон Пол рассказал, каким видит будущее Dispatch

После успешного запуска интерактивного супергеройского Dispatch, разговоры о возможном продолжении проекта становятся всё громче. И если ранее разработчики из AdHoc Studios лишь осторожно намекали на второй сезон, то теперь тему поддержал сам Аарон Пол, исполнивший главную роль в игре.
В интервью на канале Moist Critical актёр признался, что с восторгом воспринял участие в проекте и хотел бы вернуться к своей роли:
Надеюсь, что мы сможем сделать еще много сезонов этой игры. Команда, которая стоит за Dispatch, просто невероятна — они вкладывают столько любви и страсти в своё дело. Когда я впервые увидел сценарии и анимацию, понял, что это что-то по-настоящему особенное.
Актёр также отметил, что формат поэпизодического выхода делает игру ближе к классическим сериалам, создавая эффект совместного обсуждения и ожидания:
Это напоминает времена сериала "Во все тяжкие" — серия выходит, и люди собираются на работе, чтобы обсудить, что произошло. В этом есть что-то очень живое и настоящее.
Пока что разработчики AdHoc Studios не подтвердили начало работы над продолжением Dispatch, однако финал истории состоится уже в эту среду. Учитывая как много внимания получил проект новый сезон может стать лишь вопросом времени.
Хотя официальных анонсов пока нет, и актёр, и разработчики, похоже, настроены одинаково: история Dispatch обещает быть долгой.
Так мне никто и не объяснил популярность этой игры (мультфильма)...
А что объяснять? Людям понравился сюжет и подача, герои, плюс кредит доверия от старых телтейлов. По какой-то же причине людям 33-я нравится, хоть там и ущербная жрпг боёвка, которую лично я не переношу.
примерно как первый сезон пацанов дальше по инерции
Так почему просто не сделать мультфильм? Я намекаю на геймплей, ведь это типа игра.))
На удивление шикарная вещь.
Прикольно будет увидеть какого-нибудь нового героя
интересный мультсериал
Поиграл первые 2 эпизода и понял, что лучше посмотреть остальные. Ведь удовольствие получаешь не мешьне. Тут не нужно спасать мир, у героев как и у обычных людей есть свои проблемы, депрессия и т.д. Для меня цепляет именно этим, что даже у героев есть свои "обычные" слабости простых людей. И да я первым догадался, что Инвизи и Блонда сестры)
Никогда такого не было.
Уже есть подтверждение что они сёстры?
Они даже по цвету кожи и расе не подходят, какие нафиг сёстры.)))
Я купил Dispatch, чтобы у Wolf Among Us 2 было больше шансов на выход, а они собрались делать второй сезон...Ну в принципе, тоже норм.😊