"Второй сезон? Чёрт, я надеюсь, у нас будет ещё больше сезонов": Аарон Пол рассказал, каким видит будущее Dispatch

После успешного запуска интерактивного супергеройского Dispatch, разговоры о возможном продолжении проекта становятся всё громче. И если ранее разработчики из AdHoc Studios лишь осторожно намекали на второй сезон, то теперь тему поддержал сам Аарон Пол, исполнивший главную роль в игре.

В интервью на канале Moist Critical актёр признался, что с восторгом воспринял участие в проекте и хотел бы вернуться к своей роли:

Надеюсь, что мы сможем сделать еще много сезонов этой игры. Команда, которая стоит за Dispatch, просто невероятна — они вкладывают столько любви и страсти в своё дело. Когда я впервые увидел сценарии и анимацию, понял, что это что-то по-настоящему особенное.

Актёр также отметил, что формат поэпизодического выхода делает игру ближе к классическим сериалам, создавая эффект совместного обсуждения и ожидания:

Это напоминает времена сериала "Во все тяжкие" — серия выходит, и люди собираются на работе, чтобы обсудить, что произошло. В этом есть что-то очень живое и настоящее.

Пока что разработчики AdHoc Studios не подтвердили начало работы над продолжением Dispatch, однако финал истории состоится уже в эту среду. Учитывая как много внимания получил проект новый сезон может стать лишь вопросом времени.

Хотя официальных анонсов пока нет, и актёр, и разработчики, похоже, настроены одинаково: история Dispatch обещает быть долгой.