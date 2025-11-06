Выход новых эпизодов в Dispatch установил рекордный онлайн - проект уже обошёл все популярные релизы Telltale Games

Эпизодическое интерактивное приключение Dispatch, созданное студией AdHoc Studio, продолжает стремительно набирать популярность. После выхода 5 и 6 эпизодов игра достигла рекордного пика в 131 074 одновременных игроков в Steam, установив новый исторический максимум. Этот показатель превзошёл даже суммарные онлайны классических проектов Telltale Games, таких как The Walking Dead и The Wolf Among Us.

AdHoc Studio была основана выходцами из оригинальной Telltale, что чувствуется в самой структуре игры — здесь также ставка сделана на сильный сценарий и эмоциональные развилки. Однако Dispatch выбрала иной путь: это более кинематографичный проект, сочетающий элементы интерактивного сериала и комиксной стилистики.

Сюжет рассказывает о Роберте Робертсоне, бывшем супергерое, который пытается восстановить свою супергеройскую карьеру и вернуться к защите Лос-Анджелеса. Пока его силы ограничены, ему приходится руководить отрядом бывших злодеев, стараясь не только наладить с ними отношения, но и удержать команду от распада.

По данным SteamDB, игра удерживает рейтинг выше 92 % положительных отзывов, а сообщество игроков активно обсуждает каждую новую серию, сравнивая происходящее с лучшими драматическими моментами The Walking Dead. Если тенденция сохранится, Dispatch может стать новым ориентиром для жанра интерактивных историй и символом возрождения когда-то передовых идей Telltale. И неудивительно если это всё же произойдет, ведь AdHoc как раз основана оригинальными творцами The Walking Dead и The Wolf Among Us.