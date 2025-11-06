Выход новых эпизодов в Dispatch установил рекордный онлайн - проект уже обошёл все популярные релизы Telltale Games

Эпизодическое интерактивное приключение Dispatch, созданное студией AdHoc Studio, продолжает стремительно набирать популярность. После выхода 5 и 6 эпизодов игра достигла рекордного пика в 131 074 одновременных игроков в Steam, установив новый исторический максимум. Этот показатель превзошёл даже суммарные онлайны классических проектов Telltale Games, таких как The Walking Dead и The Wolf Among Us.
AdHoc Studio была основана выходцами из оригинальной Telltale, что чувствуется в самой структуре игры — здесь также ставка сделана на сильный сценарий и эмоциональные развилки. Однако Dispatch выбрала иной путь: это более кинематографичный проект, сочетающий элементы интерактивного сериала и комиксной стилистики.
Сюжет рассказывает о Роберте Робертсоне, бывшем супергерое, который пытается восстановить свою супергеройскую карьеру и вернуться к защите Лос-Анджелеса. Пока его силы ограничены, ему приходится руководить отрядом бывших злодеев, стараясь не только наладить с ними отношения, но и удержать команду от распада.
По данным SteamDB, игра удерживает рейтинг выше 92 % положительных отзывов, а сообщество игроков активно обсуждает каждую новую серию, сравнивая происходящее с лучшими драматическими моментами The Walking Dead. Если тенденция сохранится, Dispatch может стать новым ориентиром для жанра интерактивных историй и символом возрождения когда-то передовых идей Telltale. И неудивительно если это всё же произойдет, ведь AdHoc как раз основана оригинальными творцами The Walking Dead и The Wolf Among Us.
Делай хорошо, будет хорошо.
Факт)
Делай мультфильм и намекай на голых баб - будет хорошо.
*полуголых
Ну что сказать, молодцы! Ждем в будущем еще отличных игр от них
"Игр".
Интерактивное кино, относится к игровым жанрам
Крайне несправедливо сравнивать с онлайном игр Telltale Games. Это банально глупо. Сейчас рынок совершенно иной нежели 12 лет назад, когда выходили те же Ходячие или Волк. Платежеспособных геймеров становится банально больше становится с каждым годом (как в следствии увеличения количества геймеров в принципе, так и в следствии того, что те кто раньше не мог платить за игры, теперь имеют такую возможность)
Сравнивать с Telltale некорректно — там настоящий интерактивный комикс, а здесь геймплей все портит, на нем явно сэкономили. Недавно переигрывал Tales from the Borderlands — чистый кайф