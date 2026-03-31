Youtooz анонсировала коллекцию плюшевых игрушек по мотивам Dispatch

Инди-хит Dispatch обзавелся официальными плюшевыми игрушками. Студия Youtooz объединилась с разработчиками игры из Adhoc, чтобы выпустить коллекцию мягких фигурок, и в ней найдется место как для супергероев, так и для самого обаятельного пса в мире видеоигр.

В конце этой недели на сайте Youtooz стартуют предзаказы на четырех персонажей. Возглавляет список Роберт Робертсон и его невероятно милый пес по кличке Бекон. Компанию им составят Блонди Блейзер и Невидива. Поклонникам игры вновь придется сделать нелегкий выбор между двумя последними, если только они не решат забрать домой обе игрушки.

Все плюшевые герои выполнены в характерном для Youtooz чиби-стиле. Их высота составляет 9 дюймов (около 23 см), а стоимость каждой игрушки установлена на стандартном уровне - 29.99 долларов. Предзаказы стартуют в пятницу, 3 апреля 2026 года. Однако стоит запастись терпением: отправка заказов начнется только в октябре.