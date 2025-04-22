Кровавое безумие на полярной станции в дебютном трейлере хоррора Displacement от российских разработчиков

Российские разработчики из Obelisk Studio анонсировали новый экшен-хоррор Displacement, который погружает игроков в атмосферу таинственного безумия на полярной станции. Главный герой — психолог, который оказывается в центре хаоса, когда сотрудники станции становятся жертвами необъяснимых событий. Задача игрока — разгадать тайну и решить, сохранить ли человечность или поглотит ли его тьма.

Displacement обещает иммерсивный опыт без отвлекающих факторов, таких как HUD-интерфейс, и будет включать 20 видов оружия ближнего боя с уникальными добиваниями. Ключевыми элементами игрового процесса станут температура и взаимодействие с окружением, включая возможность нагревать или замораживать объекты, а также использовать импровизированные источники тепла для выживания.

Разработка игры уже идет год, но из-за финансовых трудностей проект оказался на грани закрытия. Обе студии надеются на поддержку игроков и СМИ для продолжения работы. Страница Displacement уже доступна в Steam, и разработчики призывают добавить игру в список желаемого, чтобы помочь привлечь внимание и финансирование.