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Displacement 2027 г.
Экшен, Ужасы, Инди, От первого лица
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Кровавое безумие на полярной станции в дебютном трейлере хоррора Displacement от российских разработчиков

butcher69 butcher69

Российские разработчики из Obelisk Studio анонсировали новый экшен-хоррор Displacement, который погружает игроков в атмосферу таинственного безумия на полярной станции. Главный герой — психолог, который оказывается в центре хаоса, когда сотрудники станции становятся жертвами необъяснимых событий. Задача игрока — разгадать тайну и решить, сохранить ли человечность или поглотит ли его тьма.

Displacement обещает иммерсивный опыт без отвлекающих факторов, таких как HUD-интерфейс, и будет включать 20 видов оружия ближнего боя с уникальными добиваниями. Ключевыми элементами игрового процесса станут температура и взаимодействие с окружением, включая возможность нагревать или замораживать объекты, а также использовать импровизированные источники тепла для выживания.

Разработка игры уже идет год, но из-за финансовых трудностей проект оказался на грани закрытия. Обе студии надеются на поддержку игроков и СМИ для продолжения работы. Страница Displacement уже доступна в Steam, и разработчики призывают добавить игру в список желаемого, чтобы помочь привлечь внимание и финансирование.

20
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
CRYM0RY

С кайфом. Наконец-то что-то похожее на Condemned.

5
Кринжовник

Пенумбра встречает Анабиоз :)

4
Стрелок-расист

Не верю.....CONDEMNED ты ли это, брат?! Я в восторге!

2