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Dissent on Mars 07.04.2025
Стратегия, Инди, Другой симулятор, Строительство, Научная фантастика
5.2 5 оценок

Как RimWorld, только на Марсе: в ранний доступ вышел симулятор колонии Dissent on Mars

Solstice Solstice

Dissent on Mars – это sci-fi симулятор колонии, основной акцент в котором делается на создании совершенно новых сообществ, не похожих на тех, что на Земле. По мере строительства поселения и установления различных законов, можно превратить жизнь колонистов в утопию, антиутопию или что-то иное.

Игроку также предстоит превратить пустынный ландшафт марса в процветающий зелёный рай, добывать ресурсы и поддерживать экономику – цены в Dissent on Mars динамичны и генерируются в зависимости от окружающих обстоятельств.

Сейчас игры имеет смешанные отзывы в Steam.

  • Авторы положительных отзывов отмечают интересный подход к геймплей и акцент на социальный менеджмент, который отличает игру от типичных симуляторов колонии.
  • Авторы отрицательных отзывов жалуются на то, что игра слишком скучная, сложная для понимания и обладает не лучшим интерфейсом.

Доступно в Steam. Присутствует только английская локализация.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
smallhell

Выглядит и звучит как фигня.
А вот римка лучшая игра ever. Интересно, что у римки пару лет назад среднее количество играющих было тысяч 13-15, а сейчас уже до 24-28 доходит.

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