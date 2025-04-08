Как RimWorld, только на Марсе: в ранний доступ вышел симулятор колонии Dissent on Mars

Dissent on Mars – это sci-fi симулятор колонии, основной акцент в котором делается на создании совершенно новых сообществ, не похожих на тех, что на Земле. По мере строительства поселения и установления различных законов, можно превратить жизнь колонистов в утопию, антиутопию или что-то иное.

Игроку также предстоит превратить пустынный ландшафт марса в процветающий зелёный рай, добывать ресурсы и поддерживать экономику – цены в Dissent on Mars динамичны и генерируются в зависимости от окружающих обстоятельств.

Сейчас игры имеет смешанные отзывы в Steam.

Авторы положительных отзывов отмечают интересный подход к геймплей и акцент на социальный менеджмент, который отличает игру от типичных симуляторов колонии.

Авторы отрицательных отзывов жалуются на то, что игра слишком скучная, сложная для понимания и обладает не лучшим интерфейсом.

Доступно в Steam. Присутствует только английская локализация.