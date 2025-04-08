Как RimWorld, только на Марсе: в ранний доступ вышел симулятор колонии Dissent on Mars

Dissent on Mars – это sci-fi симулятор колонии, основной акцент в котором делается на создании совершенно новых сообществ, не похожих на тех, что на Земле. По мере строительства поселения и установления различных законов, можно превратить жизнь колонистов в утопию, антиутопию или что-то иное.
Игроку также предстоит превратить пустынный ландшафт марса в процветающий зелёный рай, добывать ресурсы и поддерживать экономику – цены в Dissent on Mars динамичны и генерируются в зависимости от окружающих обстоятельств.
Сейчас игры имеет смешанные отзывы в Steam.
- Авторы положительных отзывов отмечают интересный подход к геймплей и акцент на социальный менеджмент, который отличает игру от типичных симуляторов колонии.
- Авторы отрицательных отзывов жалуются на то, что игра слишком скучная, сложная для понимания и обладает не лучшим интерфейсом.
Доступно в Steam. Присутствует только английская локализация.
Выглядит и звучит как фигня.
А вот римка лучшая игра ever. Интересно, что у римки пару лет назад среднее количество играющих было тысяч 13-15, а сейчас уже до 24-28 доходит.