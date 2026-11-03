Dissidia 012: Final Fantasy с PSP получила нативный ПК-порт с поддержкой 60 FPS и сетевых дуэлей

Энтузиаст под псевдонимом VCKing101 представил масштабный проект нативного переноса файтинга Dissidia 012 Duodecim Final Fantasy с консоли PlayStation Portable на персональные компьютеры. Проект опирается на статическую рекомпиляцию машинного кода MIPS в C++ и байтовую декомпиляцию оригинальных библиотек. Вместо использования классических эмуляторов вроде PPSSPP порт преобразует исходные инструкции игры под современные процессоры и выводит изображение через графический интерфейс Vulkan на базе платформы PortableKit.

Код игры перекомпилирован в нативный машинный код и выполняется на воссозданной системной среде PSP и рендерере Vulkan. Это не эмулятор.

- VCKing101, разработчик проекта

Нативный запуск позволил снять технические ограничения портативной консоли Sony. Частота кадров в проекте увеличена до стабильных 60 кадров в секунду благодаря интерполяции поверх оригинальной логики в 30 Гц, а внутреннее разрешение свободно масштабируется под современные мониторы. Управление также переработано: в битвах и на глобальной карте появилась полноценная свободная камера на правом стике геймпада с центрированием по нажатию на R3, а персонажи получили честное аналоговое перемещение во всех направлениях вместо изначальной восьмипозиционной сетки.

Ключевой особенностью релиза стало внедрение полноценного локального мультиплеера. Режим Quick Battle получил поддержку формата Player vs Player, где двое участников сражаются за одним компьютером с двумя отдельными контроллерами. Экран делится вертикально пополам, обеспечивая каждому игроку независимый ракурс камеры, собственный прицел и 60 кадров в секунду без падения производительности. Дополнительно порт предлагает экспериментальный сетевой код для сражений 1 на 1 через стандартное лобби Communications Mode с автоматическим расчетом задержки ввода на основе соединения.

В обновлении под номером 0.5.2 разработчик добавил совместимость с европейской версией игры ULES01505, сохранив поддержку оригинального американского релиза ULUS10566. Порт научился напрямую загружать фанатские наборы текстур высокого разрешения формата PPSSPP, внедрил функцию их автоматического захвата и получил умное попиксельное сопоставление текстур для устаревших паков. Для модификации звукового сопровождения создана отдельная утилита Battle BGM Maker, позволяющая добавлять собственные музыкальные треки любых форматов и настраивать петли зацикливания.

Проект не нарушает авторские права и не содержит исходных игровых данных Square Enix. Для сборки требуется личный образ диска в формате ISO, из которого встроенный установщик расшифровывает исполняемый код и компилирует рабочую версию для Windows 10 и Windows 11 примерно за 4 минуты. Кроме того, игра полностью совместима с портативным компьютером Steam Deck при запуске через слой совместимости Proton.