Й'штола из Final Fantasy XIV вступает в бой - героиню показали в новом трейлере Dissidia Duellum Final Fantasy

Одна из самых узнаваемых героинь Final Fantasy XIV готовится присоединиться к сражениям в Dissidia Duellum Final Fantasy. Square Enix представила отдельный трейлер Й'штолы Рул, которая появится в мобильном файтинге уже 27 октября.

Й'штола хорошо знакома поклонникам MMORPG как могущественная волшебница и одна из ключевых участниц организации «Наследники Седьмой Зари». Теперь ей предстоит встретиться с героями других частей Final Fantasy на совершенно новом поле боя.

Свежий ролик посвящён появлению персонажа в игре и позволяет поближе познакомиться с её боевым образом. Dissidia Duellum Final Fantasy продолжает объединять известных героев серии в динамичных сражениях, рассчитанных на мобильные устройства.

Героиня присоединится к битвам 27 октября на iOS и Android.