Новый трейлер мобильной игры Dissidia Duellum Final Fantasy про битвы в современном Токио

Компания Square Enix совместно с NHN PlayArt открыла предварительную регистрацию на новую мобильную игру Dissidia Duellum Final Fantasy для мобильных устройств под управлением операционных систем iOS и Android. Полноценный релиз проекта запланирован на март 2026 года.

Действие игры разворачивается в современном Токио. Геймплей представляет собой командную битву с боссами, где на арене сходятся 2 команды по 3 человека в каждой. Игрокам предстоит соревноваться в скорости уничтожения гигантского противника, попутно сражаясь с обычными монстрами. В дебютном кинематографичном трейлере разработчики показали знакомых героев серии Final Fantasy в современной одежде на детализированных улицах Синдзюку и Гиндзы. В ролике персонажи призывают свое фирменное оружие и объединяют усилия для битвы с огромным Бегемотом, который разрушает город.

Авторы подготовили специальные награды для всех участников предварительной регистрации. На старте серверов геймеры получат полезные предметы, которых хватит на 40 попыток в местной системе призыва абилок. Также разработчики подарят 1 специальный билет для разблокировки 1 любого персонажа на выбор и 8 классических музыкальных композиций из прошлых частей франшизы Dissidia.