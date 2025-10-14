Square Enix анонсировала мобильную Dissidia Duellum Final Fantasy с релизом в 2026 году

Square Enix официально представила мобильную игру Dissidia Duellum Final Fantasy. Новая условно-бесплатная часть выйдет в 2026 году на iOS и Android и предложит неожиданный взгляд на полюбившихся героев — они будут сражаться в антураже современного Токио, который заполонили могучие боссы.

Резко сменилась не только тематика, но и игровой процесс. В отличие от предыдущих частей серии, которые были файтингами, в центре грядущей мобильной новинки находятся командные битвы против боссов. Реальные игроки будут собираться в команды и соревноваться в том, кто быстрее одолеет боссов.

Разработчики обещают создать динамичные битвы с простым управлением, где можно использовать уникальные способности персонажей. Герои будут делиться на четыре класса: ближний бой, стрельба, ловкость и поддержка союзников.

Уже в момент анонса Square Enix показала нескольких персонажей, которые появятся в Dissidia Duellum Final Fantasy. Среди них, например, Клауд из Final Fantasy 7. Однако местные облики героев, прозванных «Призраками», соответствуют современному реальному миру и отлично вписываются в антураж Токио, что выделяет дизайны на фоне оригинальных фэнтезийных воплощений. Персонажей можно будет переодевать и кастомизировать на свой вкус.

До 28 октября игроки из США и Канады могут записаться на бета-тестирование Dissidia Duellum Final Fantasy на официальном сайте игры.