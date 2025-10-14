Square Enix анонсировала мобильную Dissidia Duellum Final Fantasy с релизом в 2026 году

Square Enix официально представила мобильную игру Dissidia Duellum Final Fantasy. Новая условно-бесплатная часть выйдет в 2026 году на iOS и Android и предложит неожиданный взгляд на полюбившихся героев — они будут сражаться в антураже современного Токио, который заполонили могучие боссы.
Резко сменилась не только тематика, но и игровой процесс. В отличие от предыдущих частей серии, которые были файтингами, в центре грядущей мобильной новинки находятся командные битвы против боссов. Реальные игроки будут собираться в команды и соревноваться в том, кто быстрее одолеет боссов.
Разработчики обещают создать динамичные битвы с простым управлением, где можно использовать уникальные способности персонажей. Герои будут делиться на четыре класса: ближний бой, стрельба, ловкость и поддержка союзников.
Уже в момент анонса Square Enix показала нескольких персонажей, которые появятся в Dissidia Duellum Final Fantasy. Среди них, например, Клауд из Final Fantasy 7. Однако местные облики героев, прозванных «Призраками», соответствуют современному реальному миру и отлично вписываются в антураж Токио, что выделяет дизайны на фоне оригинальных фэнтезийных воплощений. Персонажей можно будет переодевать и кастомизировать на свой вкус.
До 28 октября игроки из США и Канады могут записаться на бета-тестирование Dissidia Duellum Final Fantasy на официальном сайте игры.
Если рядом со словом "игра" присутствует слово "мобильная", то это почти всегда означает, что результат будет начинаться на букву "Г"... На мобилках хороши либо порты серьезных игр с ПК и консолей, либо что-то через эмуляторы из прежней классики. В 99,99% случаев.
Какое нахрен "Modern Tokyo" ? Какие нахерн битвы против гигантских боссов в коопе?
Как это связано с Диссидией? Зашквары опять себя хоронят.