Square Enix готовит возвращение Dissidia Final Fantasy - анонс мобильной версии состоится 14 октября

Компания Square Enix официально объявила, что 14 октября в 12:00 представит новую игру серии Dissidia Final Fantasy для iOS и Android. Презентация состоится на YouTube, где будет опубликован трейлер под названием «Team Boss Battle» — сразу в английской и японской версиях.

Пока что издатель не раскрывает никаких подробностей. Даже запущенный тизерный сайт ограничивается лишь загадочными городскими фонами, которые, возможно, намекают на сеттинг будущей игры, а возможно, просто служат временной заставкой. Тем не менее, факт официального анонса вызывает большой интерес у фанатов — впервые за долгое время серия Dissidia возвращается с новым проектом.

Оригинальная Dissidia Final Fantasy, вышедшая в 2008 году на PSP, была создана в честь 20-летия легендарной франшизы. Игра объединила героев и злодеев из разных частей Final Fantasy, позволив им сразиться в динамичных поединках, где экшен сочетался с элементами RPG. Успех игры привёл к выпуску Dissidia 012 Final Fantasy в 2011 году — приквела с новыми персонажами и улучшенной механикой.

Позже, в 2015 году, серия получила аркадную версию, которая позже вышла на консолях под названием Dissidia Final Fantasy NT. Однако с тех пор проект оставался в тени.

Теперь Square Enix готова вернуть серию к жизни — и если новая Dissidia действительно предложит командные сражения в мобильном формате, нас может ждать свежий взгляд на одну из самых необычных ветвей вселенной Final Fantasy.