Мобильная игра Dissidia Final Fantasy Opera Omnia будет закрыта в феврале 2024 года

Компания Square Enix объявила, что мобильная free-to-play игра Dissidia Final Fantasy Opera Omnia прекратит свое существование 29 февраля 2024 года.
Закрытие касается как японской, так и западной версии игры. Покупка драгоценных камней больше недоступна. С момента выхода игры в Японии прошло около семи лет.
Dissidia Final Fantasy Opera Omnia - это бесплатная мобильная игра, основанная на вселенной Dissidia Final Fantasy. Игроки объединяются в партии с различными персонажами из предыдущих частей Final Fantasy и сражаются друг с другом.
В игре есть продолжительная сюжетная кампания, наполненная узнаваемыми персонажами и ситуациями, которые дают фанатам возможность пообщаться с ними поближе. Кроме того, неожиданные комбинации и взаимодействия сторон делают сюжет максимально насыщенным, а сцены, разыгрываемые в игре, просто невозможны ни в одной другой игре серии Final Fantasy.
Туда им и дорога