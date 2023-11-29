Мобильная игра Dissidia Final Fantasy Opera Omnia будет закрыта в феврале 2024 года

Мобильная ролевая игра, которая является частью серии Dissidia Final Fantasy. В этой игре вы познакомитесь с героями и злодеями из разных частей серии Final Fantasy, которые оказались в удивительном мире, созданном двумя богами. Вы будете сражаться с врагами, исследовать локации и развивать своих персонажей.

Игра имеет уникальную систему боя, которая сочетает в себе пошаговые элементы и специальный параметр, называемый храбростью. Вы должны атаковать врагов, чтобы повысить свою храбрость, а затем наносить им сокрушительные удары. Вы также сможете использовать различные способности, которые символизируются значками на экране.

Игра имеет одиночный сюжет, который рассказывает о том, как герои пытаются вернуться в свои миры и спасти мир Opera Omnia от угрозы. Во время прохождения вы будете встречать множество персонажей из разных частей серии Final Fantasy, таких как Бартц из Final Fantasy 5, Клауд из Final Fantasy 7, Юна из Final Fantasy 10 и Эйс из Final Fantasy Type-0. Вы также сможете открыть разные костюмы, оружие и аксессуары для своих персонажей.