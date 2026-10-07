В Distant Worlds 2 вышло крупное дополнение Shadows Rising с пиратскими синдикатами и видом из кабины

Студия CodeForce и издательство Slitherine выпустили второе масштабное дополнение для космической 4X-стратегии Distant Worlds 2 под названием Shadows Rising. Релиз состоялся 7 октября 2026 года в цифровом сервисе Steam по цене 855 рублей. Расширение кардинально меняет привычный игровой процесс, смещая акцент с классического управления звездными империями на выживание на темной стороне галактического закона.

События дополнения разворачиваются на фоне разрушенной галактики в эпоху под названием Век теней, наступившую после опустошительного катаклизма. Пока гиперпространственные маршруты нестабильны, а из пепла оси Шактури набирает силу беспощадный Улей, власть переходит к криминальным группировкам. Стратегия получила отдельный режим одинокого корсара, где прохождение начинается под управлением всего 1 корабля без собственных баз, флота и гарантированного дохода.

Одинокий рейнджер зарабатывает кредиты выполнением опасных контрактов, торговлей контрабандой на черном рынке и открытым пиратством. Накопленные средства позволяют модернизировать звездолет вплоть до тяжелых крейсеров на нейтральных теневых портах, заслужить легендарный статус или профинансировать возведение собственного космопорта для основания полноценной фракции. Для любителей личного контроля авторы добавили вид из кабины и капитанского мостика, позволяющий вручную управлять кораблем от 1 лица с помощью геймпада или клавиатуры прямо во время полетов и сражений.

Масштабная криминальная экспансия представлена 4 различными стилями игры: универсальным пиратом, агрессивным налетчиком, скрытным контрабандистом и боевым наемником. Теневая экономика завязана на вымогательстве ресурсов, диверсиях, краже древних артефактов и тайном распространении влияния на обитаемых мирах. Бандитские базы на планетах со временем модернизируются в криминальные сети, открывая путь к созданию пиратской империи и возведению цитадели беззакония под названием Анархополис.

Нововведения существенно скорректировали баланс и для стандартных планетарных государств. Правители обычных цивилизаций теперь способны легально нанимать пиратов через каперские свидетельства для скрытного уничтожения флотов конкурентов и добычи дефицитных ресурсов. При этом империям приходится защищать собственные колонии от бандитского влияния, проводить зачистки подпольных ячеек и сдерживать независимые миры, которые получили механику трансформации в полноценные конкурирующие сверхдержавы.

Вместе с дополнением в проекте появились 2 новых труднодоступных типа планет - водорослевые леса и каменистые вулканические пустыни, содержащие редкие целебные споры и ценную драконью чешую. Одновременно с релизом разработчики выпустили сопутствующий технический патч, исправивший критические сбои и скорректировавший механику абордажа. При этом само дополнение, как и оригинальная игра, официально не поддерживает русский язык.