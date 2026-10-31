Российская RPG DISTORTION стала доступна игрокам - стартовало пре-альфа-тестирование

После продолжительного затишья и масштабного перезапуска DISTORTION наконец добралась до игроков. Студия Game Art Pioneers открыла регистрацию на пре-альфа-тестирование своего ролевого экшена, предоставив поклонникам возможность лично оценить текущее состояние проекта.

Ранняя версия игры распространяется через VK Play, однако для получения доступа необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте DISTORTION. Первые подавшие заявки уже приступили к тестированию. Разработчики подчёркивают, что речь идёт о предварительной сборке, которая ещё далека от финального качества.

Одновременно со стартом тестирования студия опубликовала новый тизер и подборку геймплейных скриншотов, позволяющих взглянуть на обновлённую версию игры. Кроме того, VK Play Медиа выпустили интервью с директором по производству Game Art Pioneers Сергеем Алексашенко, в котором он ответил на 15 вопросов о разработке, возникших трудностях и дальнейших планах команды.

С 30 октября по 1 ноября попробовать DISTORTION можно и лично — на стенде Game Art Pioneers в рамках Московской международной недели видеоигр. Все три дня на площадке будут присутствовать представители студии, включая непосредственных разработчиков.

Как отметил директор по развитию компании Глеб Кадомцев:

Нам особенно приятно демонстрировать проект в рамках Московской недели видеоигр, которая для нас является фактически домашним мероприятием, поскольку наш офис находится буквально в соседнем здании. Все 3 дня на стенде будет наша команда, включая разработчиков, которые смогут ответить на все ваши вопросы.

Полученные во время тестирования отзывы помогут Game Art Pioneers определить дальнейшее направление развития DISTORTION перед переходом к полноценному производству.