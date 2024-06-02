Создатели амбициозной отечественной ролевой игры с многомиллионным бюджетом Distortion поделились концепт-артами мира

Планета Хлоя-Ахея, на которой происходят события игры, когда-то была прибежищем для поселенцев из Солнечной системы, отказавшихся от благ цивилизации в пользу спокойной и размеренной жизни. Однако теперь этот мир находится на грани разрушения из-за загадочной катастрофы.
Сюжет Distortion переплетает в себе элементы научной фантастики, фэнтези, военной драмы и мистики, создавая уникальную историю. Игрок познакомится с личными историями нескольких протагонистов, каждый из которых сражается за выживание в угасающем мире. Их судьбы тесно переплетаются, раскрывая глубину и сложность вселенной игры.
Одной из главных особенностей игры является её стилистика, которую можно описать как перевёрнутый с ног на голову киберпанк, погружённый в средневековье. Игра смешивает футуристические элементы с архаичным окружением, создавая уникальную эстетику и атмосферу.
Важную роль в Distortion играют различные сообщества людей, каждое из которых имеет свои цели, убеждения и образ жизни. Эти группы оказываются непримиримыми друг с другом, но вынуждены объединиться перед лицом невиданной внешней угрозы.
Что касается игрового процесса, то Distortion сочетает в себе элементы ролевой игры и стратегии.
Теперь всем Российским разработчикам игр, придётся всячески доказывать, что их проект не очередная "Смута".
Концепты интересные.
Я б на их месте так часто не светился - меньше хейта будет
Не поможет - у нас очень любят обсирать то, что производят в нашей стране. И не из-за качества, а только потому, что это Русское. Иронично то, что именно наши изделия - обсирают чаще всего собственный же народ, чем другие страны. Даже тот же атомик, который вышел очень достойным и вполне успешным - всё равно обсирают. У нас народ такой, которому просто нужно что-то обсирать. И желательно собственного производства. А на аргументы насрать.
Ну арты норм. Ждем больше информации, сейчас ее почти нет..
Теперь российские разработчики меняются, кто больший бюджет проср"л?
Веры нет ни в этот проект, ни в какой другой. У нас тут своя повестка, как заноза в заднице. А красивые арты легко превращаются в кусок гав** в плане и ге*мплея, и сюжета, и оптимизации. Печалька...
игровой процес еще хуже чем у череп и кости и любой другой игры юбиков
Печально из-за таких дурачков как ты, которые сразу же, без каких либо аргументов - тупо обсирает всё, что создано в России. Не зае**бало чушь нести? Может для начало релиза дождёшься, а уже потом из собственного рта г*овно выпускать начнёшь? Игра ещё даже не вышла, а такие уб**люди как ты, уже ноют. Зае*Бали, честное слово.
розовый кенши ... по функционалу смута
ну вот выйдет она в ранний доступ в середине 26 еще года 2 там пробудет и все а выхлопа та не будет