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Distortion 2025 г.
Экшен, Ролевая
7.2 95 оценок

Создатели амбициозной отечественной ролевой игры с многомиллионным бюджетом Distortion поделились концепт-артами мира

Избранный Белиара

Ожидаемая многими фанатами ролевых игр в открытом мире Distortion в конце апреля получила трейлер с демонстрацией боевой системы и окружения. Сотрудники студии Game Art Pioneers, занимающиеся разработкой проекта, решили раскрыть побольше деталей о фауне и пейзажах планеты Хлоя-Ахея, благодаря серии концепт-артов. Помимо живописных видов и экзотической окружающей среды, мы можем лицезреть интерьеры и наполняемость комнат в жилых домах.

Distortion является одной из самых дорогих игр российской индустрии (бюджет - около 100 миллионов долларов). Выход на ПК состоится в 2025-2026 годах.

12
10
Distortion
2025 г.
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Deowar

Теперь всем Российским разработчикам игр, придётся всячески доказывать, что их проект не очередная "Смута".

2
Кей Овальд

Концепты интересные.

2
Agent Qracle

Я б на их месте так часто не светился - меньше хейта будет

0
Ain65 Rain

Не поможет - у нас очень любят обсирать то, что производят в нашей стране. И не из-за качества, а только потому, что это Русское. Иронично то, что именно наши изделия - обсирают чаще всего собственный же народ, чем другие страны. Даже тот же атомик, который вышел очень достойным и вполне успешным - всё равно обсирают. У нас народ такой, которому просто нужно что-то обсирать. И желательно собственного производства. А на аргументы насрать.

0
Fiesta02

Ну арты норм. Ждем больше информации, сейчас ее почти нет..

0
Oscilograf

Теперь российские разработчики меняются, кто больший бюджет проср"л?

-2
decimotercero

Веры нет ни в этот проект, ни в какой другой. У нас тут своя повестка, как заноза в заднице. А красивые арты легко превращаются в кусок гав** в плане и ге*мплея, и сюжета, и оптимизации. Печалька...

-3
Alex40001

игровой процес еще хуже чем у череп и кости и любой другой игры юбиков

-1
Ain65 Rain

Печально из-за таких дурачков как ты, которые сразу же, без каких либо аргументов - тупо обсирает всё, что создано в России. Не зае**бало чушь нести? Может для начало релиза дождёшься, а уже потом из собственного рта г*овно выпускать начнёшь? Игра ещё даже не вышла, а такие уб**люди как ты, уже ноют. Зае*Бали, честное слово.

0
Alex40001

розовый кенши ... по функционалу смута

ну вот выйдет она в ранний доступ в середине 26 еще года 2 там пробудет и все а выхлопа та не будет

-4