Анонсирован духовный приемник Alice: Madness Returns - Dithered про борьбу с ночными кошмарами девочки

Независимая и молодая команда из студии Bugged Games официально представила свой дебютный проект — мрачный приключенческий экшен Dithered. Разработчики позиционируют игру как «психологическое путешествие» в подсознание героини, где визуальный шум старой техники переплетается с хардкорными механиками. Общая задумка и визуальный стиль, явно вдохновляются культовым приключением Alice: Madness Returns.

В центре сюжета — девушка по имени Пенелопа, одетая в стиле «готическая лолита». Ей предстоит пройти сквозь сюрреалистичный мир собственных кошмаров, порожденных прошлыми травмами. Визитной карточкой игры стала её графика: авторы используют технику дизеринга не просто как ретро-стилизацию, а как нарративный инструмент. «Шумная», зернистая картинка призвана передать ментальную нестабильность протагонистки и ощущение распадающейся реальности.

Геймплейно Dithered описывается как Souls-lite — облегченный souls-like. Игрокам предстоит сражаться с причудливыми монстрами, вроде жутких плюшевых медведей, где ключевую роль играют менеджмент выносливости и тайминг уклонений. Вам придется изучать паттерны атак врагов, чтобы выжить.

Авторы также поделились первым атмосферным фрагментом лора, описывающим одного из антагонистов — существо с циферблатом вместо лица и «грудью, дребезжащей, как мешок сломанных часов», которое воплощает страх героини не успеть что-то важное. В путешествии Пенелопе будут помогать две загадочные птицы — Коко и Молли. Их советы и выборы игрока напрямую повлияют на концовку истории.

Релиз Dithered в Steam запланирован на первый квартал 2026 года.