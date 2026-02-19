Еще одни игроделы вдохновились Лавкрафтом и собираются выпустить ужастик DIVE or DIE - Children of Rain

Компания Dear Villagers объединилась с разработчиком Drop Rate Studio для создания недавно анонсированной игры Dive or Die - Children of Rain. Ее выход запланирован на второй квартал 2026 года в Steam, а ознакомиться с демоверсией, можно уже сейчас.

История повествует о годах зловещего "Черного дождя", поглотившего весь мир и оставившего лишь немногих выживших. Началась гонка со временем, поскольку Заклинатель Дождя, божество из потустороннего мира, поставил перед человечеством последний выбор: вернуть свои священные идолы, спрятанные глубоко в "Абиссальном бассейне", менее чем за 40 дней или столкнуться с уничтожением во время последнего Потопа.

На поверхности игрокам предстоит восстанавливать инфраструктуру, распределять выживших по важным ролям и улучшать снаряжение для дайвинга. Каждое решение — это компромисс между немедленным выживанием и долгосрочной подготовкой. Под водой вам нужно будет эффективно ориентироваться в глубинах и среди обитателей, надеясь вернуться на поверхность с необходимыми ресурсами и выжить, чтобы продолжить погружения.

Демка поддерживает русский язык.