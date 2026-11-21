Dear Villagers и Drop Rate Studio раскрыли консольный релиз приключенческого хоррора Dive or Die: Children of Rain. Игра демонстрирует спуски в проклятую бездну, сражения с древними чудовищами, поиск ресурсов и развитие лагеря.

Игрокам предстоит выяснить происхождение чёрного дождя, рискуя жизнью в каждом погружении. Найденные припасы помогут улучшать снаряжение, а выживших можно будет вербовать или приносить в жертву ради спасения поселения от грядущего Потопа.

Dive or Die: Children of Rain уже доступна на PC в Steam и Epic Games Store, а в 2027 году появится на Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.