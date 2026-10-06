Несмотря на трагическую смерть главного сценариста, одна из самых страшных игр наконец выйдет в конце этого месяца

Divine Frequency появится в раннем доступе 27 октября, игрокам будет доступно 70% готовой игры.

Divine Frequency — редкий шутер, который способен напугать до чёртиков и при этом остаться хорошим экшеном. Это небольшой проект который не обсуждается столь же широко, как о ААА-проекты. Поэтому, в преддверии выхода игры в ранний доступ, хочется осветить некоторые события связанные с Divine Frequency.

25 сентября разработчик Abraxaes выпустил новый трейлер, в котором объявил дату выхода в ранний доступ, 27 октября. Речь о сюрреалистичной и жуткой FPS-RPG. А ещё раньше, в марте, разработчики рассказали о трудностях, через которые пришлось пройти Divine Frequency. Самое тяжёлое — внезапная смерть главного сценариста Пабло «Artistical» Лампреа. Вот что Abraxaes сами сказали о своём друге и коллеге:

В полночь 1 апреля 2025 года (жестокая ирония) я узнал, что наш главный сценарист и хранитель лора Пабло "Artistical" Лампреа трагически скончался. Для всех нас это стало шоком. На некоторое время у меня даже пропало желание продолжать работу над игрой. Наш "Artistical" был тем кто поддерживал во мне творческий огонь. Мы часами созванивались, обсуждали и вместе придумывали мир, который вы скоро увидите. Если я сомневался в каком-то решении по дизайну, то всегда знал: можно позвонить ему и он даст совет. Но его роль этим не ограничивалась. Он написал большую часть диалогов в игре, описания к предметам, заметки и компьютерные логи. Это была огромная работа, он снимал с меня часть нагрузки. Ведь создавать качественную игру — задача очень тяжёлая. Особенно тяжело мне было принять эту потерю из-за того, что примерно за три недели до смерти Пабло мы договорились: не начинаем писать тексты для второго акта, пока я не закончу для него билд. Мы планировали вместе обсуждать и создавать сценарий, пока он проходит игру. Но этому не суждено было сбыться. Весь второй акт остался без его блестящей руки, которая должна была написать историю.

25 октября 2023 вышла демоверсия Divine Frequency. В ней были по-настоящему классные тексты в духе космического хоррора. С одной стороны: сухие официальные документы в которых "жуткое неизвестное" описывают языком канцелярского отчёта и от этого становится ещё страшнее. С другой — красивый, образный язык, который при этом не выглядит надуманным и отлично передаёт всё величие этой загадки. Демо зацепило многих и им пришлось ждать продолжение три года. Отрадно, что коллеги Лампреа смогли продолжить работу и оживить их общую мечту.

Увы в 2025 году Divine Frequency столкнулась с еще одной проблемой. Оказалось, что некоторые звуковые библиотеки, купленные разработчиками, содержали материалы, защищённые авторским правом. Чтобы избежать проблем с законом, разработчикам пришлось вручную перебрать все звуковые файлы в игре и заменить те, что нарушают права. «Это тоже изрядно задержало игру», — написал Abraxaes.

Но скоро всё наконец случится. Divine Frequency всё ещё готовится к выходу в ранний доступ. Судя по всему, разработчики хотят сделать её по-настоящему масштабной и отполированной. «Ты выпускаешь игру один раз, — написали они в мартовском обновлении, — и на старте она должна быть безупречной». Они также сообщили, что в раннем доступе будут первые два акта из трёх — то есть 70% игры.

Не все любят играть в раннем доступе, в фрагмент игры. Но Divine Frequency выходит с внушительным объёмом — сразу 70%. Этого хватит, чтобы окунуться в жуткий и тревожный мир. Перед выходом в ранний доступ игру можно добавить в список желаемого в Steam, а заодно оценить обновлённую демку.