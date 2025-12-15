ЧАТ ИГРЫ
Divinity: Original Sin 2 14.09.2017
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
9.1 3 473 оценки

Анонс новой Divinity вернул игроков в старые части серии

butcher69 butcher69

Анонс новой части Divinity, прозвучавший на The Game Awards, оказался куда мощнее, чем можно было ожидать. Достаточно было одного мрачного трейлера от Larian Studios, чтобы поклонники серии массово вернулись к предыдущим играм франшизы. Настоящим центром этого всплеска интереса стала Divinity: Original Sin 2 — культовая RPG, которая, несмотря на возраст, вновь оказалась в центре внимания.

До церемонии в Steam в Original Sin 2 одновременно играло около 4000 человек, однако уже в первые выходные после шоу онлайн вырос более чем вдвое и превысил отметку в 9300 игроков. Такой результат позволил игре вернуться в топ-200 самых популярных проектов на платформе Valve, что для почти десятилетней RPG выглядит более чем впечатляюще.

Рост активности затронул и другие игры серии. Первая Divinity: Original Sin почти удвоила аудиторию, поднявшись с менее чем тысячи активных игроков до примерно 1800. Даже самые ранние представители франшизы — Divine Divinity и Divinity 2: Ego Draconis — продемонстрировали двукратный рост онлайна. Пусть речь идёт о сотнях игроков, сам факт возвращения к истокам ясно показывает стремление фанатов освежить знания о мире Ривеллона.

Не остался в стороне и необычный спин-офф Dragon Commander, сочетающий стратегию и возможность лично управлять драконом. Общая картина ясно даёт понять: интерес к проектам Larian Studios переживает новый подъём. На фоне успеха Baldur’s Gate 3, грядущих зимних распродаж и слухов об обновлении Original Sin 2 на PlayStation 5 можно ожидать, что сообщество вокруг Divinity продолжит активно расти.

Комментарии:  4
Хевель

И это те игры (та компания и та вселенная) которые действительно этого достойны 🙃

5
FlyRazer

сколько пробовал OS2 пройти, честным путём ну никак не выходит... BG3 прошел уже несколько раз и в принципе в ней не было серьезных тупиковых моментов за исключением всратой карты по которой сложно ориентироваться если у тебя хоть немного присутствует топографический кретинизм)) А в OS2 прям... видно, что ИИ считывает твое снаряжение, скилы и тактику ибо на любой сложности выше легкой у ИИ всегда как будто преимущество... боссы с имба механиками это вообще что то с чем то... как Вам например босс с постоянно работающей аурой на гарантированное уклонение? без хитростей и эксплойтов игру очень сложно пройти.

1
alek001

с точностью до наоборот)

ДОС2 наиграл 120часов.и мысли небыло Читы включить.игра улёт.не оторваться.

БГ3 раза три пробовал играть.даже с трейнером. Не помогло.Духота невозможная...

AntiFlash123

Когда-нибудь я прикоснусь к этой вселенной…

