Larian выпустила обновленное издание Divinity: Original Sin 2 на Xbox Series, PS5 и Nintendo Switch 2

Студия Larian Studios, подарившая миру хит Baldur’s Gate 3, официально выпустила обновленные версии своей предыдущей высокооцененной ролевой игры. Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition теперь нативно доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X|S и портативной консоли Nintendo Switch 2.

Релиз сопровождался выходом нового трейлера с хвалебными отзывами прессы, напоминающего о том, что проект является обладателем премии BAFTA и имеет высочайший рейтинг «Must-Play» на Metacritic.

Главной технической особенностью релиза для Nintendo Switch 2 стало значительное улучшение производительности. В описании издания указано, что версия для новой консоли Nintendo предлагает повышенное разрешение и обеспечивает более плавный игровой процесс благодаря увеличенной частоте кадров по сравнению с предшественницей.

Для владельцев консолей Sony предусмотрена система бесплатного обновления. Если у вас уже куплена цифровая версия игры для PlayStation 4, загрузка версии для PS5 будет доступна без дополнительной платы. Владельцы дисковых изданий для PS4 также могут получить цифровой апгрейд, однако им потребуется вставлять диск в дисковод PS5 при каждом запуске игры.

Divinity: Original Sin 2 предлагает игрокам глубокую ролевую систему, где выбор расы и происхождения напрямую влияет на реакцию мира. Геймплей строится на взаимодействии стихий и тактических пошаговых сражениях, которые можно проходить как в одиночку, так и в кооперативе до четырех человек.