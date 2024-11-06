PEGI выдало возрастной рейтинг Divinity: Original Sin 2 для PS5 и Xbox Series X/S - обновление может выйти уже сегодня

Как стало известно, на сайте европейского рейтингового агентства PEGI появился возрастной рейтинг для PS5 и Xbox Series X/S версий Divinity: Original Sin 2 от Larian Studios.

На данный момент Larian Studios официально не объявляли о планах по выходу Divinity: Original Sin 2 на нынешнем поколении консолей, при этом PEGI указало, что релиз игры на PS5 и Xbox Series X/S должен состояться уже сегодня. Вероятно разработчики могут анонсировать и сразу же выпустить обновление для игры с поддержкой нынешних консолей.

Скорее всего, обновление привнесет в консольные версии игры увеличенное разрешение и более высокую частоту кадров. На данный момент игра работает на консолях нынешнего поколения в режиме обратной совместимости: на PS5 в динамическом 4К/30 FPS, на Xbox Series X/S - в нативном 4К/30 FPS.