Похоже, Larian подтвердила скорый анонс Divinity Original Sin 2 - Definitive Edition для консолей PS5 и Xbox Series

Larian Studios тихо, но ясно подтвердила выход Divinity Original Sin 2 Definitive Edition на PlayStation 5 после короткого обмена сообщениями на X с главой издательского отдела студии Майклом Даусом, который публикует сообщения под ником @Cromwelp. Подтверждение появилось после того, как игра была обнаружена в бэкэнде PlayStation, что вызвало предположения о скором официальном анонсе. Хотя игра ещё официально не была представлена ​​для консолей текущего поколения, комментарии Дауса убедительно свидетельствуют о том, что планы уже разрабатываются.

Отвечая на сообщение от аккаунта PlayStation Game Size, в котором Divinity Original Sin 2 Definitive Edition была указана как доступная для PS5, Даус написал: «Эй, это не должно было быть анонсировано сейчас». Это замечание, хотя и шутливое, эффективно подтвердило точность информации и указало на то, что анонс состоялся раньше, чем планировалось. Учитывая обстоятельства, внимание переключилось на церемонию The Game Awards как на возможное место проведения мероприятия.

Версия игры для PS5 появлялась в различных источниках в течение последнего года. Ранее она получила рейтинг PEGI, что подтверждает сообщения о том, что Larian готовит версии для PlayStation 5 и Xbox Series. Несмотря на эти признаки, официального объявления до публичного ответа Дауса не было.