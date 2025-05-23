Разработчик Baldur's Gate 3 заявил, что "еще слишком рано говорить", станет ли следующая RPG Larian новой игрой Divinity

Пока рано говорить о том, будет ли следующим проектом Larian новая игра Divinity, но вопрос на время заставил фанатов надеяться на успех.

В начале этой недели аккаунт Larian в Х был временно переименован из «Larian Studios» в «Divinity». Он быстро сменился обратно, но не раньше, чем некоторые зоркие фанаты заметили это. Директор по издательству Майкл Даус сразу же прибежал, чтобы развеять все слухи, объяснив, что иногда такие вещи на самом деле ничего не значат.

«Это просто часть процесса по оценке того, чем мы владеем», - объяснил Даус. «Оказалось, что это хорошая идея - владеть @, относящимися к принадлежащим вам IP. Например, чтобы предотвратить мошенничество с использованием вашего бренда». Чтобы помочь в этом, он рассказал, что Х помогает Larian восстановить несколько таких аккаунтов, «но необъяснимым образом поменял аккаунт Larian».

Так что никаких больших открытий. Даус даже признается, что «хотелось бы, чтобы это было более захватывающим», но Larian «все еще работает над несколькими проектами», так что фанатам «не стоит ожидать никаких анонсов в ближайшее время».

Это объяснение не помешало одному фанату поинтересоваться, означает ли все это, что новая игра Divinity - или, более того, новая Divinity Original Sin - может быть уже на подходе. В ответ Даус сказал, что пока «слишком рано говорить», но у Larian «много кастрюль на плите. Посмотрим, что и когда мы будем готовить».

Прошло уже больше года с тех пор, как Larian дала понять, что уходит от Baldur's Gate, но до сих пор не было известно, чем именно она займется вместо нее. Мы знаем, что компания готовит две «очень амбициозные ролевые игры», над одной из которых, по словам директора Свена Винке, команда «глубоко в окопах», но связаны ли они с Divinity или являются чем-то совершенно новым, пока неизвестно. Но, как отмечает Даус, когда анонс все же состоится, он, скорее всего, не будет сделан через какого-нибудь администратора Х в 2 часа ночи.