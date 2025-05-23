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Divinity: Original Sin 2 14.09.2017
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
9.1 3 224 оценки

Разработчик Baldur's Gate 3 заявил, что "еще слишком рано говорить", станет ли следующая RPG Larian новой игрой Divinity

Procy_on Procy_on

Пока рано говорить о том, будет ли следующим проектом Larian новая игра Divinity, но вопрос на время заставил фанатов надеяться на успех.

В начале этой недели аккаунт Larian в Х был временно переименован из «Larian Studios» в «Divinity». Он быстро сменился обратно, но не раньше, чем некоторые зоркие фанаты заметили это. Директор по издательству Майкл Даус сразу же прибежал, чтобы развеять все слухи, объяснив, что иногда такие вещи на самом деле ничего не значат.

«Это просто часть процесса по оценке того, чем мы владеем», - объяснил Даус. «Оказалось, что это хорошая идея - владеть @, относящимися к принадлежащим вам IP. Например, чтобы предотвратить мошенничество с использованием вашего бренда». Чтобы помочь в этом, он рассказал, что Х помогает Larian восстановить несколько таких аккаунтов, «но необъяснимым образом поменял аккаунт Larian».

Так что никаких больших открытий. Даус даже признается, что «хотелось бы, чтобы это было более захватывающим», но Larian «все еще работает над несколькими проектами», так что фанатам «не стоит ожидать никаких анонсов в ближайшее время».

Это объяснение не помешало одному фанату поинтересоваться, означает ли все это, что новая игра Divinity - или, более того, новая Divinity Original Sin - может быть уже на подходе. В ответ Даус сказал, что пока «слишком рано говорить», но у Larian «много кастрюль на плите. Посмотрим, что и когда мы будем готовить».

Прошло уже больше года с тех пор, как Larian дала понять, что уходит от Baldur's Gate, но до сих пор не было известно, чем именно она займется вместо нее. Мы знаем, что компания готовит две «очень амбициозные ролевые игры», над одной из которых, по словам директора Свена Винке, команда «глубоко в окопах», но связаны ли они с Divinity или являются чем-то совершенно новым, пока неизвестно. Но, как отмечает Даус, когда анонс все же состоится, он, скорее всего, не будет сделан через какого-нибудь администратора Х в 2 часа ночи.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Авраам Линкольн

Это мужик или баба на картинке сверху? Хотя чего я спрашиваю, это ж зоофиЛарианы - повестка у них в крови! Могло быть намного хуже, например медведь в стрингах или лифчике!

11
ЧГК

походу у ИИ проблемы с лицом.
это женщина и она магичка,

УПД : и музыкантка.

Moorchik ЧГК

Про полк тараканов в голове забыл упомянуть. И что она романсабельна. И вообще няша.

3
ЧГК Moorchik

После Форта радость, она осела на корабле и я забыл про нее.

Алекс Рейлор

Очки надень, и увидишь СИСЬКИ, то, без чего вы, скрeпные, не ведаете своей жизни.

Nodas Алекс Рейлор

Забей он настолько слился с ЛГБT движением что уже ничего не понимает, где свои, а где чужие, кто мужчина а кто баба ))

2
borsic

Эх вот бы ларианы фаллоут забрали и нормальную пошаговую сделали часть.

8
Геральт Батькович

несбыточные мечты =(

Ahnx

Что это за мужеподобная дрянь на картинке? Вы вообще играли в настоящие Балдур'с Гейт?

Которых было две - первая и вторая. А не эта вок-поделка от позорного Свена.

3
coffee_break

Вот, кстати, удивительно - в игре и Себилла, и Лоусе вполне симпатичные, а на артах - совсем наоборот)

1
Saint01

хотелось бы от них игры во вселенной Вахи, например)