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Divinity: Original Sin 2 14.09.2017
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези, Кооператив
9.1 3 183 оценки

Студия SynthVoice выпустила крупное обновление для русской нейро-озвучки Divinity: Original Sin 2

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня студия SynthVoice выпустила крупное обновление для своей русской нейро-озвучки Divinity: Original Sin 2.

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition "Русификатор звука - Нейросетевой закадр" [v1.0] {SynthVoiceRu}
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition "Русификатор звука - Нейросетевой дубляж" [v1.0] {SynthVoiceRu}

По словам SynthVoice, обновленная версия озвучки была полностью перезаписана с использованием более совершенной языковой модели, что позитивно сказалось на качестве. Озвучка доступна в дубляже и закадровом исполнении.

Были озвучены все диалоги в игре - всего около 85 тысяч фраз. Ролики при этом остались без озвучки. Так же в игре могут встречаться некоторые короткие не озвученные фразы.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Rey4rtRO

Если нейронка не обыграет фирменное "Chief" Лоусе, то все это зря.

Александр Дантес

Уже даже выглядит как то что можно "перетерпеть" для прохождения игры.