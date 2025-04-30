Студия SynthVoice выпустила крупное обновление для русской нейро-озвучки Divinity: Original Sin 2

Как стало известно, сегодня студия SynthVoice выпустила крупное обновление для своей русской нейро-озвучки Divinity: Original Sin 2.

По словам SynthVoice, обновленная версия озвучки была полностью перезаписана с использованием более совершенной языковой модели, что позитивно сказалось на качестве. Озвучка доступна в дубляже и закадровом исполнении.

Были озвучены все диалоги в игре - всего около 85 тысяч фраз. Ролики при этом остались без озвучки. Так же в игре могут встречаться некоторые короткие не озвученные фразы.