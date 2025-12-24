Свен Винке признался, что ненавидит бельчонка Сира Лору из Divinity: Original Sin 2 и пытался его удалить, но безуспешно

Основатель Larian Studios и режиссер культовой Divinity: Original Sin 2 Свен Винке признался, что годами ведет личную войну против одного из самых обаятельных персонажей игры - рыцаря-белки Сира Лоры. И проигрывает.



Сир Лора - бельчонок из DLC, который присоединяется к игрокам в форте Радость и сопровождает их в приключении, щедро делясь своей мудростью, остроумием, зловещими пророчествами и даже тайнами создания навыков. В интервью немецкому изданию Mein-MMO Винке заявил:

Забавно, что он вам нравится. Я его ненавижу. Если есть что-то, о чем я жалею при создании Original Sin 2, так это о том, что добавил в игру Сира Лору. Я искренне пытался от него избавиться.

Причина появления персонажа оказалась прозаичной: этого потребовал издатель Bandai Namco для консольного релиза в качестве бесплатного DLC. Разработчики сожалели, что поддались давлению издателя и хотели вырезать бельчонка из будущих переизданий. Очередная попытка была предпринята во время подготовки обновленной версии игры для Switch 2, PS5 и Xbox Series X. Однако отдел контроля качества сообщил Винке, что "уже слишком поздно" удалять бельчонка из-за неожиданных структурных проблем в коде. Попытки удалить персонажа из одной части игры приводили к его появлению в других, а ресурсы на портирование были ограничены.

Мы не могли понять, в чем дело. Сир Лора просто не хотел умирать. Мы потратили несколько дней на отладку, пытаясь найти ответ. Теперь время ушло, и нам пришлось его оставить.

В итоге разработчики смирились:

Но это нормально; меня радует, что он вам нравится. Есть люди, которые вложили много сил в его создание.