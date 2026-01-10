Авторы новой Divinity обещают превзойти Baldur's Gate 3 в возможностях редактора персонажей

Студия Larian Studios поделилась амбициозными планами касательно своей следующей ролевой игры во вселенной Divinity. Разработчики утверждают, что система создания протагониста в новом проекте будет еще более продвинутой, чем инструментарий, представленный в их предыдущем хите Baldur's Gate 3. Учитывая огромную популярность редактора в прошлой игре, где пользователи проводили часы за настройкой внешности, ожидания от грядущего тайтла крайне высоки.

Подробности раскрыла арт-директор Алена Дубровина во время общения с фанатами на платформе Reddit. На вопрос о том, стоит ли ждать полной кастомизации в духе Baldur's Gate 3, она ответила утвердительно. По словам Дубровиной, команда планирует сделать систему еще лучше, предложив игрокам больше цветов, больше опций и больше контроля. Конкретные детали новых механик пока не раскрываются, но заявление звучит многообещающе для любителей детальной настройки героев.

Larian Studios также ищет вдохновение в работах сообщества. Дубровина отметила, что разработчики с интересом следят за модами для Baldur's Gate 3, особенно теми, которые касаются внешнего вида персонажей. Команда обращает внимание на креативные идеи по сочетанию нарядов и причесок, созданные моддерами, и учитывает пожелания аудитории при разработке новой Divinity.