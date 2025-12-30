Бывший ведущий разработчик Rockstar похвалил Larian Studios за отказ от Baldur's Gate 4

Экс-технический директор Rockstar Оббе Вермей заявил, что с уважением относится к решению Larian Studios не продолжать Baldur’s Gate после громкого успеха третьей части и вернуться к собственной вселенной Divinity. По его словам, такой шаг выглядит особенно смелым на фоне современной индустрии, где студии чаще стараются «выжать» максимум из успешных брендов.

В интервью GameHub Вермей отметил, что для большинства компаний логичнее идти по безопасному пути и развивать уже проверенную франшизу. Именно поэтому Rockstar годами сосредоточена на GTA и Red Dead Redemption, откладывая в сторону более рискованные идеи. Однако Larian, напротив, сознательно отказалась от очевидного продолжения Baldur’s Gate 4, выбрав менее предсказуемое направление.

Разработчик подчеркнул, что подобные решения — редкость и требуют уверенности в себе и своём видении. «Это неочевидно и очень рискованно. Гораздо проще продолжать делать то, что уже приносит успех», — отметил он, добавив, что именно поэтому выбор Larian заслуживает уважения.

Ранее студия официально подтвердила, что после Baldur’s Gate 3 не планирует развивать серию дальше и сосредоточится на новых проектах во вселенной Divinity.