Бывший ведущий разработчик Rockstar похвалил Larian Studios за отказ от Baldur's Gate 4

Экс-технический директор Rockstar Оббе Вермей заявил, что с уважением относится к решению Larian Studios не продолжать Baldur’s Gate после громкого успеха третьей части и вернуться к собственной вселенной Divinity. По его словам, такой шаг выглядит особенно смелым на фоне современной индустрии, где студии чаще стараются «выжать» максимум из успешных брендов.
В интервью GameHub Вермей отметил, что для большинства компаний логичнее идти по безопасному пути и развивать уже проверенную франшизу. Именно поэтому Rockstar годами сосредоточена на GTA и Red Dead Redemption, откладывая в сторону более рискованные идеи. Однако Larian, напротив, сознательно отказалась от очевидного продолжения Baldur’s Gate 4, выбрав менее предсказуемое направление.
Разработчик подчеркнул, что подобные решения — редкость и требуют уверенности в себе и своём видении. «Это неочевидно и очень рискованно. Гораздо проще продолжать делать то, что уже приносит успех», — отметил он, добавив, что именно поэтому выбор Larian заслуживает уважения.
Ранее студия официально подтвердила, что после Baldur’s Gate 3 не планирует развивать серию дальше и сосредоточится на новых проектах во вселенной Divinity.
Один раз прокатило, а второй может и не прокатит. Ибо ожидания будут выше, а силы прыгнуть выше..
В случае с Larian, то у них дважды "прокатило" Даже, если они сделают по итогу что-то на уровне Baldur's Gate 3 то это уже будет успех, ведь никто и близко к ихней планке не приблизился.
завышение эго обычно приводит к проблемам. а уверенность в собственной уникальности является катализатором этого.
Не согласен, храбро было бы анонсировать новый проект по новой вселенной, а так они просто вернулись к знакомой серии игр, да и, в принципе, к единственной серии, которую они выпускали.
Вообще то у них 4 серии, а вселенная одна, и логично что они ее раскручивают
Диваны у них лучше получались (геймплэйно)
Ну, БГ3 прокатило, теперь Дивинити 3 должно прокатить))
Они вернулись к старой серии по 2 причинам, первая это WizardCoast (или как то так), который им явно все мозги выел и мешал работать, Свен пару раз очень мягко говорил о согласовании деталей в момент разработке. Явно был не рад. Второй - это не их серия, денег уходит много, свою серию развивать выгодней. Ну и менее явный вариант связанный с 1-вой причиной. Команда явна устала делать игру согласовывая шаги с 3-тьм лишним. Это напрягает студию и ограничивает свободу (ведь приходится по 10 раз переделывать классные сюжеты и идеи в угоду лору и видению 3-тих лиц.