Cценарист Divinity надеется, что игрокам не захочется сейвскамить: "Наша цель - сделать неудачи более интересными"

В рамках большой сессии вопросов и ответов Larian по Divinity на Reddit, директор по сценарию игры Адам Смит рассказал, как студия учитывает склонность игроков к использованию сохранений для перезагрузки при разработке своей следующей игры.

«Есть ли планы сделать провалы в диалоговых/небоевых проверках более интересными, как в Disco Elysium, чтобы побудить игроков смириться с «плохой» [генерацией случайных чисел]?», — спросил пользователь Nidies в рамках AMA.

Наша цель, безусловно, — сделать провалы более интересными. В игре уже есть пара ситуаций, где, на мой взгляд, наиболее захватывающий — и масштабный — результат достигается благодаря «провалу», но вы сами оцените, насколько хорошо у нас это получится.