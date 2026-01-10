Cценарист Divinity надеется, что игрокам не захочется сейвскамить: "Наша цель - сделать неудачи более интересными"

В рамках большой сессии вопросов и ответов Larian по Divinity на Reddit, директор по сценарию игры Адам Смит рассказал, как студия учитывает склонность игроков к использованию сохранений для перезагрузки при разработке своей следующей игры.
«Есть ли планы сделать провалы в диалоговых/небоевых проверках более интересными, как в Disco Elysium, чтобы побудить игроков смириться с «плохой» [генерацией случайных чисел]?», — спросил пользователь Nidies в рамках AMA.
Наша цель, безусловно, — сделать провалы более интересными. В игре уже есть пара ситуаций, где, на мой взгляд, наиболее захватывающий — и масштабный — результат достигается благодаря «провалу», но вы сами оцените, насколько хорошо у нас это получится.
В любой рпг провал, это тоже выбор, неудача, тоже развилка, сейскамить в такие моменты, это не понимать сути рпг.
P.s. когда был подростком и не умел принимать провалы, тоже этим занимался,, а потом осознал, что неидеальный путь тоже путь, при чем куда более личный и увлекательный
Не говоря о том,что провалы зачастую это и есть часть пути к большому успеху.
