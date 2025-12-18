Даниэль Вавра вступился за Larian: "Истерия вокруг ИИ напоминает XIX век, когда люди ломали паровые двигатели"

Глава Warhorse Studios Даниэль Вавра прокомментировал недавний скандал вокруг использования искусственного интеллекта студией Larian, выступив в поддержку коллег и данной технологии.

Он сравнил текущую истерию вокруг ИИ с ситуацией в XIX веке, когда люди ломали паровые двигатели, сопротивляясь прогрессу:

Эта истерия вокруг ИИ - это то же самое, что и когда люди в XIX веке ломали паровые двигатели. Larian просто сказали, что они делают то, что делают абсолютно все, и получил в ответ безумную бурю негодования.



Я не являюсь поклонником искусства от ИИ, но, в любом случае, пора взглянуть правде в глаза: ИИ никуда от нас не денется. Кому-то это может показаться страшным, но что есть, то есть.



Знаете, что меня больше всего раздражает в создании игр? То, что на создание игры нужно 7 лет, 300 человек и десятки миллионов долларов. Если ИИ поможет мне создать эпичную игру за год с меньшей командой, как в старые добрые времена, я только за.



Для её создания по-прежнему потребуются арт-директор, сценаристы, программисты, графические дизайнеры, но им не придется выполнять скучные задачи и они смогут сосредоточиться на главном.

Один из пользователей написал Вавре, что однажды ИИ может заменить и его самого, на что Вавра шутливо ответил:

У меня полный подвал золотых слитков, мне все равно.