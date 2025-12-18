Даниэль Вавра вступился за Larian: "Истерия вокруг ИИ напоминает XIX век, когда люди ломали паровые двигатели"

Глава Warhorse Studios Даниэль Вавра прокомментировал недавний скандал вокруг использования искусственного интеллекта студией Larian, выступив в поддержку коллег и данной технологии.
Он сравнил текущую истерию вокруг ИИ с ситуацией в XIX веке, когда люди ломали паровые двигатели, сопротивляясь прогрессу:
Эта истерия вокруг ИИ - это то же самое, что и когда люди в XIX веке ломали паровые двигатели. Larian просто сказали, что они делают то, что делают абсолютно все, и получил в ответ безумную бурю негодования.
Я не являюсь поклонником искусства от ИИ, но, в любом случае, пора взглянуть правде в глаза: ИИ никуда от нас не денется. Кому-то это может показаться страшным, но что есть, то есть.
Знаете, что меня больше всего раздражает в создании игр? То, что на создание игры нужно 7 лет, 300 человек и десятки миллионов долларов. Если ИИ поможет мне создать эпичную игру за год с меньшей командой, как в старые добрые времена, я только за.
Для её создания по-прежнему потребуются арт-директор, сценаристы, программисты, графические дизайнеры, но им не придется выполнять скучные задачи и они смогут сосредоточиться на главном.
Один из пользователей написал Вавре, что однажды ИИ может заменить и его самого, на что Вавра шутливо ответил:
У меня полный подвал золотых слитков, мне все равно.
Зря ты так с ним... Он ведь сейчас буквально защищал своими словами авторов Калспедикции, которые признались в использовании ИИ, а спалили которых и того раньше, правда об этом не принято говорить. Защищает ту самую игру которую ты называешь искусством и которая (не понимаю почему) выиграла best art direction на тга
Ну люди ломали двигатели и крушили фабрики потому что они забирали у многих работу, вот и сейчас так же. Со временем привыкнут, многие профессии со временем перестают быть востребованными. Не удивлюсь когда и курьеры с таксистами исчезнут, если доставка условными дронами станет повсеместной. Но это не скоро:) Да и вон в некоторых странах уже на многих складах всё автоматизированно, из людей там максимум тот кто всё это обслуживает.
Только население растет с такой скоростью, рискуют как минимум нарваться на всплеск преступности, как максимум на голодный бунт. Переучиваться в "востребованные" профессии многие просто не способны, да и не хватит всем там мест.
Какие он параллели приводит интересные. Тогда простые работяги могли запросто бригадира машинного цеха уволочь в мешке к реке темной ночью. Или во дворе фабрики могла появится затоптанная кучка свежего грунта. А в самих паровых машинах после этого находили шестерни и гаечные ключи в неположенных местах.
Да тут в 21 веке то истерят по поводу 5G диапазона связи. // Роман Хазиев
