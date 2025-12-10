Директор издательства Larian сообщил, что компания не работает над Divinity Original Sin 3

Глава издательства Larian Майкл Даус ответил на часто задаваемые фанатами вопросы о будущем серии Divinity. На прямой вопрос о Divinity Original Sin 3 он заявил:

В настоящее время планов на новую игру Divinity Original Sin 3 нет, но как только мы будем готовы показать то, над чем работаем, мы это сделаем.

Позже он уточнил свой тон в последующих ответах, добавив юмора и решительно пресекая предположения о неанонсированных проектах. В ответ на шутку о потенциальном симуляторе он сказал:

Могу подтвердить, что в данный момент мы не работаем над симулятором туалета.