Divinity уже превосходит Baldur's Gate 3 в боевой системе по мнению главы студии

Свен Винке дал новое интервью, в котором рассказал о разработке Divinity. По словам руководителя Larian Studios, грядущая игра уже сейчас, на этапе производства, доставляет ему больше удовольствия в определенных аспектах, чем их предыдущий хит Baldur's Gate 3. Речь идет прежде всего о боевой системе, которая избавилась от ограничений лицензионных правил.

Разработчики отмечают, что сражения в Baldur's Gate 3 были увлекательными, но их реализация требовала огромных усилий. Студии приходилось адаптировать правила Dungeons & Dragons пятой редакции под формат видеоигры, что накладывало определенные рамки. Настольная система не была рассчитана на ту динамику, к которой Larian стремилась еще со времен Divinity: Original Sin 2. В новом проекте команда больше не скована чужими правилами, что позволило создать более гибкую и открытую механику.

Винке подчеркнул, что новая боевка ощущается значительно лучше. Он описал свои впечатления следующим образом: Это новая система. Но ее легче освоить, чем в Baldur's Gate 3. Она дает массу свободы и очень практична. Механика основана на глубоком опыте, который мы получили при создании BG3 и DOS2, смешивая их лучшие черты. Хорошо это или нет, мы еще выясняем. Но когда я впервые попробовал ее в деле, я подумал, что это лучше любой битвы в BG3. Это сразу почувствовалось как надо.

На данный момент новая Divinity находится в активной стадии разработки. Глава студии надеется, что производство не займет 6 лет, как это было с их предыдущим проектом. Команда намерена использовать накопленный опыт, чтобы выпустить ролевую игру, которая как минимум не уступит по качеству прославленной Baldur's Gate 3.