Divinity уже превосходит Baldur's Gate 3 в боевой системе по мнению главы студии

Свен Винке дал новое интервью, в котором рассказал о разработке Divinity. По словам руководителя Larian Studios, грядущая игра уже сейчас, на этапе производства, доставляет ему больше удовольствия в определенных аспектах, чем их предыдущий хит Baldur's Gate 3. Речь идет прежде всего о боевой системе, которая избавилась от ограничений лицензионных правил.
Разработчики отмечают, что сражения в Baldur's Gate 3 были увлекательными, но их реализация требовала огромных усилий. Студии приходилось адаптировать правила Dungeons & Dragons пятой редакции под формат видеоигры, что накладывало определенные рамки. Настольная система не была рассчитана на ту динамику, к которой Larian стремилась еще со времен Divinity: Original Sin 2. В новом проекте команда больше не скована чужими правилами, что позволило создать более гибкую и открытую механику.
Винке подчеркнул, что новая боевка ощущается значительно лучше. Он описал свои впечатления следующим образом: Это новая система. Но ее легче освоить, чем в Baldur's Gate 3. Она дает массу свободы и очень практична. Механика основана на глубоком опыте, который мы получили при создании BG3 и DOS2, смешивая их лучшие черты. Хорошо это или нет, мы еще выясняем. Но когда я впервые попробовал ее в деле, я подумал, что это лучше любой битвы в BG3. Это сразу почувствовалось как надо.
На данный момент новая Divinity находится в активной стадии разработки. Глава студии надеется, что производство не займет 6 лет, как это было с их предыдущим проектом. Команда намерена использовать накопленный опыт, чтобы выпустить ролевую игру, которая как минимум не уступит по качеству прославленной Baldur's Gate 3.
На словах ты Лев Толстой, а на деле.... Где видеосравнение ? На слово поверить ?
Так они еще пока не обсирались чтоб складывать о них негативное впечатление
в звезде
Пока за ними есть доверия
Свен всегда был таким балаболом? при условии что до релиза еше пару лет.Или он с триумфа бг3 таким стал?
На разраба ККД2 посмотри. У них крышу срывает, когда успех лутают, классическаю звёздная болезнь.
Вот правильный заголовок этой новости!
Для меня важнее, чтобы боёвка была хотя бы с активной паузой, а то пошаговая шляпа уже в печёнках сидит. Экшн боёвка так вообще предел всех мечтаний, особенно в играх от лариан.
Игры нет, а мнение уже есть.
Тогда покажите нам,а мы посмотрим, что да как.
Это же Larian Studios. В ближайшие несколько лет до выхода игры нас ждёт бесконечный пиар о том, что в их игре будет всё лучше, чем у других, а после выхода - несколько лет пиара о том, как они умудрились сделать лучше, чем другие.
И ещё несколько лет раннего доступа за фулл прайс пока не выйдет финальный патч 228 супстя 8 лет релиза игры
Да сейчас все так работают, вместо дела воду в уши льют.
В первую же неделю после релиза игроки найдут 1000 и 1 способ как абьюзить боевую систему :D
Вони не будуть абузити систему, якщо система на цьому створена. хД
Divinity: Original Sin 2 тоже.
Ну, превзойти дндшную систему не так уж и сложно, на самом деле) Лично меня крайне раздражает фишка с откатом навыков на отдыхе, очки активности на каждый ход из дивинити такому сто очков вперёд дадут, плюс их же система со смешиванием и взаимодействием с окружением (типа кастануть молнию в лужу и шарахнуть вражин по площади).
Ну хз, играю в ДоС 2 после Балдура, и боёвка очень неудобная. Единая энергия для атак и ходьбы это бред собачий
Ну разве что движение отделить, да. Возможно, они так и сделали, вот и хвастаются)
Так в дивинити не пошаговая боевка
Так это в принципе не сложно
Сложно придумать боевку хуже чем в БГ3. Душный кубик надо убирать