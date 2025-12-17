"Это ******, ребята" - Свен Винке эмоционально отреагировал на критику за использование ИИ при разработке Divinity

Недавно основатель студии Larian Studios Свен Винке в интервью Bloomberg заявил, что в новой игре Divinity не будет ассетов, созданных искусственным интеллектом. Однако технология активно применяется на ранних этапах: для генерации концепт-артов, текста-заполнителя и создания презентаций. По словам Винке, после первоначального сопротивления команда в целом приняла такой подход.
Это заявление вызвало волну негатива среди части игроков и бывших сотрудников. Две бывших сотрудницы Larian публично выразили несогласие. Одна из них, бывший художник Селена Тобин, призвала пересмотреть стратегию и уважать талантливых сотрудников, которым не нужен ИИ для генерации идей. Другая, экс-QA-специалист Ханна, прямо обвинила руководство во лжи о всеобщем удовлетворении.
Издательский директор Larian Майкл Даус в ответ отметил, что студия не сокращает, а нанимает персонал, стремясь создавать качественные игры без ИИ-ассетов, и не понимает такого уровня критики.
Свен Винке более эмоционально отреагировал на свалившуюся на него и студию критику:
Это ******, ребята. Мы не стараемся заменить художников искусственным интеллектом.
Наша команда состоится из 72 художников, из которых 23 - концепт-художники, и мы нанимаем еще. У них оригинальные работы, и я очень горжусь тем, что они делают.
Меня прямо спросили о концепт-арте и использовании нами искусственного интеллекта. Я ответил, что мы используем его для исследования. Я не сказал, что мы используем его для разработки концепт-арта. Этим по-прежнему занимаются художники. И они действительно художники мирового уровня.
Мы используем ИИ-инструменты для референсов, так же, как Google или артбуки. Мы используем технологию, чтобы составить композицию, а затем создаём оригинальный концепт-арт. Одно нельзя сравнить с другим.
Однако это не помешало блогерам и ряду изданий исковеркать слова Винке и обставить все так, словно Larian использует ИИ для презентаций, создания концепт-артов и написания текстов. Пользователи отказываются верить Винке - многие пользователи призывают не покупать игры Larian:
Просить ваших концепт-художников использовать ИИ - это даже хуже, чем не иметь их вовсе.
Перестаньте использовать генеративный ИИ или мы будем бойкотировать ваши игры.
Я очень разочаровалась в Larian за то, что они используют ИИ. Меня не волнует, что это всего лишь чуть-чуть, потому что это очень сильно вредит окружающей среде и индустрии в целом.
Да плевать на шизов поехавших, орущих про ии. Свен со своей командой - крутые чуваки, к которым бесконечный кредит доверия после всех их замечательных игр.
Я бы даже сказал - срать на них.
хоспадиии, да не покупайте, я куплю)
"до первого outer worlds" конечно...
Хейтеры... Им доказывать что либо, что в лужу пердеть.
Сейчас уже довели ситуацию до такой степени, что буквы "ИИ" в общественном сознании встали в ряд с буквами "ГМО", то есть идет какая-то накачка в целях создать максимально негативный образ всего, что связано с искусственным интеллектом, и при этом такой же иррациональный страх перед ним
страх вовсе не иррациональный. Это напрямую коснется многих людей многих профессий, вон как тех художниц уже коснулось. Насчет негативного образа - мне было плевать на ИИ до кратного роста цен на ОЗУ. Теперь я вполне определился со своим отношением к нему))
А если серьезно, то все это мне напоминает 50-е годы прошлого века, когда люди на полном серьезе верили в торжество атомной энергии и рисовали города будущего с летающими автомобилями на атомной тяге и обжитые планеты Солнечной системы. У них был атом, у нас ИИ, а кончится одинаково.
ИИ - инструмент, какая проблема в том, чтобы использовать его?
Как же задолбали эти западные плаксы.....чуть что байкоооот ))))Не так произнес слово.....мы вашу игру утопим в дизлайках))
По-моему, он чёт врёт.
Зачем ему вообще использовать нейросети, если у него десятки художников? Раньше как-то игры делали без этого и они были великолепны.
Затем, что ИИ может создавать что-то неожиданное, что может стимулировать воображение художника. Говорят, в этом плане модели 23 или 24 года даже лучше, поскольку они более "творческие", могут добавлять что-то своё и галлюцинировать.
Как это вижу лично я. Я, как руководитель ни разу не художник, но у меня есть видение определенной композиции. Мне надо донести до художников, что собственно мне от художников надо. Я забиваю это в нейросеть, нейросетка дает варианты, я беру то, что наиболее близкое к тому, что я хочу видеть и иду к художникам, используя полученный результат для лучшего объяснения художникам, что мне нужно, художники на наглядном примере лучше понимают, что я хочу до них донести. Чтобы минимизировать минусы классической схемы "как это видел автор - как это поняли художники - как художники смогли это воплотить" до "как это показал автор - как художники интерпретировали мысль автора"
Объясняю на пальцах, ты художник и тебе нужно нарисовать плетеного человека, а ты не знаешь что это вообще такое. Вариант первый ты сам ищешь информацию, долго и муторно. Вариант второй делаешь запрос ИИ и получаешь результат с ссылками на источники и картинками как это примерно должно выглядеть. Во втором случае у тебя как художника будет больше времени на твою непосредственную работу, рисовать.
В принципе, уровень комментаторов налицо.
У них красивые мультики были и до ии
Нео-луддиты окончательно оформились в нейрофобов.
В курятнике противников ИИ снова переполох, как же так?
Скоро появятся ИИ видео где горящего в трейлере Люциана заменили на Винке