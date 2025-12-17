"Это ******, ребята" - Свен Винке эмоционально отреагировал на критику за использование ИИ при разработке Divinity

Недавно основатель студии Larian Studios Свен Винке в интервью Bloomberg заявил, что в новой игре Divinity не будет ассетов, созданных искусственным интеллектом. Однако технология активно применяется на ранних этапах: для генерации концепт-артов, текста-заполнителя и создания презентаций. По словам Винке, после первоначального сопротивления команда в целом приняла такой подход.

Это заявление вызвало волну негатива среди части игроков и бывших сотрудников. Две бывших сотрудницы Larian публично выразили несогласие. Одна из них, бывший художник Селена Тобин, призвала пересмотреть стратегию и уважать талантливых сотрудников, которым не нужен ИИ для генерации идей. Другая, экс-QA-специалист Ханна, прямо обвинила руководство во лжи о всеобщем удовлетворении.

Издательский директор Larian Майкл Даус в ответ отметил, что студия не сокращает, а нанимает персонал, стремясь создавать качественные игры без ИИ-ассетов, и не понимает такого уровня критики.

Свен Винке более эмоционально отреагировал на свалившуюся на него и студию критику:

Это ******, ребята. Мы не стараемся заменить художников искусственным интеллектом.



Наша команда состоится из 72 художников, из которых 23 - концепт-художники, и мы нанимаем еще. У них оригинальные работы, и я очень горжусь тем, что они делают.



Меня прямо спросили о концепт-арте и использовании нами искусственного интеллекта. Я ответил, что мы используем его для исследования. Я не сказал, что мы используем его для разработки концепт-арта. Этим по-прежнему занимаются художники. И они действительно художники мирового уровня.



Мы используем ИИ-инструменты для референсов, так же, как Google или артбуки. Мы используем технологию, чтобы составить композицию, а затем создаём оригинальный концепт-арт. Одно нельзя сравнить с другим.

Однако это не помешало блогерам и ряду изданий исковеркать слова Винке и обставить все так, словно Larian использует ИИ для презентаций, создания концепт-артов и написания текстов. Пользователи отказываются верить Винке - многие пользователи призывают не покупать игры Larian:

Просить ваших концепт-художников использовать ИИ - это даже хуже, чем не иметь их вовсе.

Перестаньте использовать генеративный ИИ или мы будем бойкотировать ваши игры.

Я очень разочаровалась в Larian за то, что они используют ИИ. Меня не волнует, что это всего лишь чуть-чуть, потому что это очень сильно вредит окружающей среде и индустрии в целом.