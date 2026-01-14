Фанаты Divinity разгадали загадку Свена Винке, спрятанную в трейлере новой RPG от Larian

Сообщество Divinity, похоже, нашло ответ на загадку, которую глава Larian Studios и режиссёр Baldur’s Gate 3 Свен Винке подбросил фанатам перед недавним AMA. Студия официально ничего не подтверждала, но найденная деталь выглядит слишком продуманной, чтобы быть случайностью.

Всё началось с странного красного изображения, которое Винке использовал в качестве хедера и предложил расшифровать контент-мейкеру WolfheartFPS. Фанаты быстро предположили, что это спектрограмма — визуальное представление звука. Однако попытки «превратить картинку обратно в аудио» или угадать мелодию ни к чему не привели.

Подсказка пришла уже после AMA, когда Винке намекнул внимательнее пересмотреть трейлер Divinity в высоком качестве. Вскоре пользователи Reddit и X заметили, что в одном из моментов ролика — примерно на отметке 2:28 — в спектрограмме звука во время короткой паузы появляется узнаваемый силуэт Hellstone, важного артефакта мира Divinity. Этот узор практически полностью совпадает с тем самым загадочным изображением Винке.

Представители Larian напрямую ответ не подтвердили, но директор по издательству Майкл Даус дал понять, что решение действительно было найдено. Теперь фанаты гадают, несёт ли эта пасхалка дополнительный смысл — от намёков на будущие анонсы до скрытых дат релиза.