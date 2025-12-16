Фанаты нашли след Original Sin 2: дебютный трейлер Divinity намекает на гибель богов

Анонс новой части Divinity мгновенно превратился в повод для бурных обсуждений. Поклонники серии начали буквально покадрово разбирать свежий трейлер, выстраивая теории о будущем мира Ривеллон. Больше всего внимания привлекла мрачная сцена с человеком, сжигаемым на костре. Сообщество уверено: это не безымянная жертва, а ключевая фигура, напрямую связанная с событиями прошлых игр.
Общее настроение ролика подчёркнуто гнетущее — боги молчат, вера угасла, а над миром нависает ощущение надвигающейся катастрофы. Самая популярная теория утверждает, что разработчики приняли за канон одну из концовок Divinity: Original Sin 2, в которой боги были уничтожены или изгнаны. В таком контексте казнь в трейлере может быть особенно символичной.
Многие игроки считают, что на костре сжигают Люциана — бывшего лидера и мессианскую фигуру Ривеллона. Лишённый божественной защиты, он мог стать обычным человеком и жертвой обезумевшей толпы. Фанаты предполагают, что, потеряв объект поклонения, народ совершил окончательный Первородный грех, убив своего прежнего кумира. Именно это событие, по мнению сообщества, может запустить цепочку катастрофических последствий и призвать в мир новую угрозу.
В обсуждениях также всплыло имя Дамиана — приёмного сына Люциана и одного из главных антагонистов прошлых частей. Некоторые уверены, что он и есть таинственный жрец из трейлера, подстрекающий людей к кровавому ритуалу. Целью казни могло стать освобождение восьмого бога — Повелителя Хаоса.
Если догадки фанатов подтвердятся, новая Divinity станет одной из самых мрачных глав саги и напрямую свяжет сюжет с наследием Original Sin, показав падение старых героев и возвращение древнего зла.
А в какой концовке иначе? Они там уже к середине игры - всё.
я вот это тоже не поняла, у нас из вариантов концовок: "мы-бог, люциан и вечные сосат","люциан фальшивый бог, истока больше нет, мы простые смертные, вечные за занавеской","исток всем и каждому, вечные все еще в жопе", "вечные вылезли, мы все умрем(ладно не умрем но все рабы)" а и вариант "мы бог в договоре с архидемоном". Независимо от варианта все "официальные" боги к тому моменту мертвы. Думаю вариант что гг стал богом или что все стали избранные можно исключить. Получается за канон взяли вариант что люци взял весь исток укрепил завесу и по сути лишил мир магии?
Там только фанаты могут понять, что к чему. Есть Король-бог, а есть Повелитель Хаоса (восьмой бог), и непонятно, как это всё сочетается или будет сочетаться. Может, потом ещё кого-то добавят - Супер-пупер бога-злодея, за миллионы лет до всех известных событий.
Да ладно сожгли и сожгли , хер ним. Раздули какую-то туфту из ничего.
И так не так и так не эдак. Хуже было, когда в BG3 показывали нарезки с дырявым друидом, который ширинки всем подряд расстёгивал, параллельно задвигая телеги про мироздание.
А я подумал что это король браак :)