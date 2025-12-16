Фанаты нашли след Original Sin 2: дебютный трейлер Divinity намекает на гибель богов

Анонс новой части Divinity мгновенно превратился в повод для бурных обсуждений. Поклонники серии начали буквально покадрово разбирать свежий трейлер, выстраивая теории о будущем мира Ривеллон. Больше всего внимания привлекла мрачная сцена с человеком, сжигаемым на костре. Сообщество уверено: это не безымянная жертва, а ключевая фигура, напрямую связанная с событиями прошлых игр.

Общее настроение ролика подчёркнуто гнетущее — боги молчат, вера угасла, а над миром нависает ощущение надвигающейся катастрофы. Самая популярная теория утверждает, что разработчики приняли за канон одну из концовок Divinity: Original Sin 2, в которой боги были уничтожены или изгнаны. В таком контексте казнь в трейлере может быть особенно символичной.

Многие игроки считают, что на костре сжигают Люциана — бывшего лидера и мессианскую фигуру Ривеллона. Лишённый божественной защиты, он мог стать обычным человеком и жертвой обезумевшей толпы. Фанаты предполагают, что, потеряв объект поклонения, народ совершил окончательный Первородный грех, убив своего прежнего кумира. Именно это событие, по мнению сообщества, может запустить цепочку катастрофических последствий и призвать в мир новую угрозу.

В обсуждениях также всплыло имя Дамиана — приёмного сына Люциана и одного из главных антагонистов прошлых частей. Некоторые уверены, что он и есть таинственный жрец из трейлера, подстрекающий людей к кровавому ритуалу. Целью казни могло стать освобождение восьмого бога — Повелителя Хаоса.

Если догадки фанатов подтвердятся, новая Divinity станет одной из самых мрачных глав саги и напрямую свяжет сюжет с наследием Original Sin, показав падение старых героев и возвращение древнего зла.