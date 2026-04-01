Глава Larian рассказал о прогрессе разработки новой Divinity

Глава Larian Studios Свен Винке поделился новыми подробностями о разработке следующей игры во вселенной Divinity. По его словам, проект достиг важного этапа, когда разработчики начинают чувствовать, что игра «оживает».

Винке рассказал, что недавно обсуждал сценарий с директором по нарративу студии Адамом Смитом. Тот провёл неделю, прорабатывая различные варианты одной игровой ситуации и дорабатывая диалоги. Однако главу студии впечатлили не только идеи, а сама энергия, с которой команда обсуждает детали проекта.

По словам Винке, именно такие моменты дают понять, что разработка движется в правильном направлении. Хотя в игре всё ещё есть недоработанные элементы и многие вещи могут измениться, разработчики уже ощущают, что из первоначальной идеи постепенно формируется полноценная игра.

При этом руководитель Larian отметил, что проект остаётся гибким и многие детали могут быть пересмотрены. Тем не менее он уверен, что с текущего этапа разработка будет только улучшать игру.

Новая Divinity была официально представлена в конце прошлого года. Известно, что это будет самостоятельная RPG, которая, по словам разработчиков, должна стать ещё масштабнее Baldur’s Gate 3. Пока студия не раскрывает точные сроки выхода и дополнительные детали проекта.