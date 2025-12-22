Глава Larian: старые Divinity необязательны перед новой игрой - "они уже устарели"

Основатель Larian Studios Свен Винке считает, что игрокам не обязательно проходить предыдущие части Divinity перед выходом новой игры серии. По его словам, знакомство со старыми проектами имеет смысл лишь для тех, кто хочет глубже разобраться в лоре мира.

В интервью GamesRadar+ Винке пояснил, что новая Divinity действительно содержит отсылки ко всем прошлым играм — от Divinity: Original Sin до Ego Draconis и The Dragon Knight Saga. Все эти события считаются частью истории Ривеллона и формировали мир таким, каким он предстанет в новой части. Однако для понимания сюжета это не критично: игра задумывается как самостоятельный проект.

По мнению Винке, многое зависит от того, что именно игрок ищет. Тем, кто пришёл в игры Larian благодаря Baldur’s Gate 3 и ценит прежде всего кинематографичный сюжет, возвращаться к старым Divinity необязательно — они скорее подойдут фанатам вселенной. А вот любителям тактических боёв, кооператива и максимальной свободы в прохождении он рекомендует Divinity: Original Sin 2, назвав её предшественником идей, реализованных в Baldur’s Gate 3. Первая Original Sin тоже важна, но уже в меньшей степени.

При этом Винке прямо признаёт возраст серии: ранние игры Divinity остаются значимой частью истории студии, но по современным меркам они заметно устарели. Именно поэтому новая Divinity создаётся с расчётом на новую аудиторию, а не только на давних поклонников франшизы.

Напомним, Divinity и Baldur’s Gate 3 существуют в разных вселенных — Ривеллон и Фаэрун соответственно, — но объединены общим подходом Larian к дизайну RPG. Именно опыт BG3, по словам разработчиков, стал главным ориентиром для следующей игры студии.