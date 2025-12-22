Глава Larian: старые Divinity необязательны перед новой игрой - "они уже устарели"

Основатель Larian Studios Свен Винке считает, что игрокам не обязательно проходить предыдущие части Divinity перед выходом новой игры серии. По его словам, знакомство со старыми проектами имеет смысл лишь для тех, кто хочет глубже разобраться в лоре мира.
В интервью GamesRadar+ Винке пояснил, что новая Divinity действительно содержит отсылки ко всем прошлым играм — от Divinity: Original Sin до Ego Draconis и The Dragon Knight Saga. Все эти события считаются частью истории Ривеллона и формировали мир таким, каким он предстанет в новой части. Однако для понимания сюжета это не критично: игра задумывается как самостоятельный проект.
По мнению Винке, многое зависит от того, что именно игрок ищет. Тем, кто пришёл в игры Larian благодаря Baldur’s Gate 3 и ценит прежде всего кинематографичный сюжет, возвращаться к старым Divinity необязательно — они скорее подойдут фанатам вселенной. А вот любителям тактических боёв, кооператива и максимальной свободы в прохождении он рекомендует Divinity: Original Sin 2, назвав её предшественником идей, реализованных в Baldur’s Gate 3. Первая Original Sin тоже важна, но уже в меньшей степени.
При этом Винке прямо признаёт возраст серии: ранние игры Divinity остаются значимой частью истории студии, но по современным меркам они заметно устарели. Именно поэтому новая Divinity создаётся с расчётом на новую аудиторию, а не только на давних поклонников франшизы.
Напомним, Divinity и Baldur’s Gate 3 существуют в разных вселенных — Ривеллон и Фаэрун соответственно, — но объединены общим подходом Larian к дизайну RPG. Именно опыт BG3, по словам разработчиков, стал главным ориентиром для следующей игры студии.
Да уж, снова играть в это пошаговое поделие ели хоть раз уже играл врядли кто в здравом уме будет, тем более с еще большим количеством сатанизма и повестки
Что за бред ты несёшь? Ты вообще в курсе, что известность Larian принесли последние 3 игры пошаговые, а не первые 3 с активной паузой?
Да он набрасывает просто🙂
Хоть один разработчик честно признал что го*вно мамонта это го*вно мамонта, респект.
Но это Свинке не помешало на днях поднять на старье прайс в 13 раз. В Турции было 200 лир = 400р стало 2600 = 5400р)
Ох заливает соловьём :)
Я надеюсь, что всё-таки добавят отсылки на предыдущие части или каких-то персонажей. Они же не собираются забивать на своё наследие, как Bioware
В играх Лариан лично мне не так интересен основной сюжет,как тупо приключения, персонажи,квесты и всякие приколы.Вот добью Балду и Divinity 2 планирую перепройти...
Эт конечно да, что не помешало мне пройти дивайн дивинити в 2020 году. И было классно, хоть уже в этой игре оформилась особенность лариан, а именно 3 акт у лариан выходил отстойным. Я хз в чем проблема у них с 3 актом. Во всех их играх. Мне нравятся их игры, но каждый раз, 3 акт недоделан и передушан. А в дивайн дивинити это бескончная бегодня с бесконечными мобами, я их уже просто пробегал.
Из старых "дивинитей" проходил только Divinity II: Ego Draconis, помню только то, что там можно было мысли нпс читать и этот трек ( особенно момент с 0:56)https://youtu.be/VyGeRVvW6cs?si=q_7KsSP5jgZB4-d_
Ох, музыкальные композиции Divinity II это прям отдельная песня. Очень жаль, что композитор умер. Покровский реально качёвые фентезийные треки для ларианов создавал. Сейчас осты у ларианов тоже на уровне, но всё равно малёхо не то на мой взгляд :(
Все же надеюсь, что сюжета и геймплея будет больше, а духоты меньше.