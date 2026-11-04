Глава Larian Studios предупредил, что новая Divinity ещё далека от завершения

Глава Larian Studios Свен Винке рассказал о ходе разработки новой Divinity и дал понять, что ждать скорого релиза пока не стоит. По его словам, команде предстоит проделать ещё немало работы, хотя проект опирается на опыт предыдущих RPG студии.

Винке прокомментировал ежегодный рейтинг 100 лучших игр для ПК от PC Gamer, в котором Baldur’s Gate 3 вновь заняла первое место, а Divinity: Original Sin 2 расположилась на 11-й строчке. Разработчик признался, что гордится высокими позициями обеих игр.

По его словам, успех этих проектов подтверждает востребованность игрового подхода Larian. Новая Divinity создаётся «на плечах» двух предыдущих RPG, причём над ней работает практически та же команда, к которой присоединилась группа новых талантливых разработчиков. При этом Винке подчеркнул, что впереди ещё очень много работы.

Новую Divinity представили на The Game Awards 2025. Тогда студия показала масштабный и довольно провокационный трейлер, а также заявила, что игра будет ещё крупнее Baldur’s Gate 3. Учитывая масштаб проекта и нынешние слова руководителя Larian, рассчитывать на скорый выход пока не стоит.