Глава Witchfire заступился за Larian на фоне споров об ИИ: "Они точно не злодеи"

Генеральный директор студии The Astronauts Адриан Хмеляж высказался о скандале вокруг использования ИИ в разработке новой Divinity от Larian Studios. По его словам, студия Свена Винке просто «оказалась в неудачное время в неудачном месте» и не заслуживает обвинений.
Хмеляж подчеркнул, что Larian использует генеративный ИИ лишь для поиска идей, а не для создания финальных ассетов, и это принципиально отличается от полноценной автоматизации творчества. «Из того, что они говорят, видно — они всерьёз размышляют, где провести границу. Larian точно не зло», — отметил разработчик.
При этом The Astronauts придерживается жёсткой политики отказа от ИИ в Witchfire: все финальные элементы игры создаются вручную. Хмеляж признаёт, что тема ИИ остаётся сложной и неоднозначной, но уверен, что ключевое слово здесь — прозрачность, чтобы игроки сами могли решить, приемлемо ли для них использование таких технологий.
да используйте ии если вам удобно но не надо в список вносить вместе с обычными играми и тем более игру года давать
Вы только заплатите и покажите пальцем кто будет злом.
Даже если этот образный ИИ шагнёт сильно в качестве, то он всё равно будет ассоциироваться с экономией и дешевизной игры. Уже любой чел определит на глаз генерацию и вторичность, только самый самый неопытный не определит, например мобильные геймеры. Сейчас расклад такой: если ААА игра замазана в использовании ИИ и пруфы утекли в сеть всё = r.i.p. обеспечен на стадии предпродакшена . Причина проста - ужасное качество ИИ генерации каках на сегодня.
По факту крупнобюджетные игры делали без ии и многие продолжают делать, но вот некоторым очень очень нищим конторам нужно видите ли ИИ и без ИИ ну никак, а ценник всё равно 70 красивых денег...
Пусть указывают честно где использовали ИИ и уменьшают ценник, сейчас так или иначе творческий кризис на лицо. И какой бы ни был ручной труд - это ручной труд - покупатель только за сам факт этого уже более дружелюбен.
Речь только про крупнобюджетные игры, индюшатины не покупал и не играл ни разу - оное мне не надо - пусть инди делают что хотят и используют ИИ - они и вправду нищие и просят нищие деньги, у них даже денег нету на защиту - их бомжы взламывают в день релиза.
Ну есть он и есть, ИИ или нет, главное результат. Да и ИИ без человека ничего не сможет сделать.
