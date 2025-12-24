Глава Witchfire заступился за Larian на фоне споров об ИИ: "Они точно не злодеи"

Генеральный директор студии The Astronauts Адриан Хмеляж высказался о скандале вокруг использования ИИ в разработке новой Divinity от Larian Studios. По его словам, студия Свена Винке просто «оказалась в неудачное время в неудачном месте» и не заслуживает обвинений.

Хмеляж подчеркнул, что Larian использует генеративный ИИ лишь для поиска идей, а не для создания финальных ассетов, и это принципиально отличается от полноценной автоматизации творчества. «Из того, что они говорят, видно — они всерьёз размышляют, где провести границу. Larian точно не зло», — отметил разработчик.

При этом The Astronauts придерживается жёсткой политики отказа от ИИ в Witchfire: все финальные элементы игры создаются вручную. Хмеляж признаёт, что тема ИИ остаётся сложной и неоднозначной, но уверен, что ключевое слово здесь — прозрачность, чтобы игроки сами могли решить, приемлемо ли для них использование таких технологий.